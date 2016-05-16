Нижний Новгород, 16 мая, 2016, 13:28 — ИА Регнум. Более 2000 человек из разных городов России и Колумбии приняли участие в XI-го Открытом велопробеге «Дорога Минина», который возглавил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. Велопробег проходил по маршруту Нижегородского ополчения 1612 года.

Дмитрий Косолапов Губернатор Валерий Шанцев во главе велопробега

По традиции глава региона дал старт велопробегу у памятника Минину и Пожарскому в Нижнем Новгороде.

«Главное, что мы все вместе пришли, чтобы отдать дань уважения Козьме Минину. Меня очень радует, что с каждым годом количество участников все возрастает, к нам приезжают из других регионов. Это говорит о том, что мы объединяемся, чтобы приумножать нашу историческую славу, наши традиции», — отметил в своем приветствии губернатор.

В ходе церемонии Шанцев поздравил студентку ННГУ имени Н. И. Лобачевского, представительницу Колумбии Клаудию Вегу с ее первым российским велопробегом и вручил ей футболку, на которой изображен старинный велосипед пенни-фартинг с колесами, раскрашенными в цвета флагов России и Колумбии.

Глава региона посоветовал девушке совершить на велосипеде небольшое путешествие по Нижегородской области, посетить такие города, как Городец и Арзамас, а также полюбоваться красотами озера Светлояр.

«Я так счастлива, потому что Нижний Новгород — это прекрасный город, а Россия — прекрасная страна. Большое спасибо жителям Нижнего Новгорода. Большое спасибо вам, друзья!», — сказала Вега.

В мероприятии принимали участие жители других российских городов таких как Казань, Пенза, Ставрополь.

Во время движения к губернатору подъезжали велосипедисты, чтобы пообщаться, обсудить интересующие вопросы о развитии региона, обратиться с просьбой. Темой для разговоров стали подготовка к предстоящему чемпионату мира по футболу, строительство метро, выступление российской команды на чемпионате мира по хоккею.

«В последние годы все большей популярностью пользуется здоровый образ жизни. Велосипедный спорт — это один из главных видов, который всесторонне развивает человека: это выносливость, сила, скорость. На мой взгляд, это возможность побывать везде, увидеть новые места, познакомиться и приобрести себе новых друзей», — подчеркнул губернатор.

Традиционно маршрут велопробега проходит по пути первого этапа движения Нижегородского ополчения 1612 года. Участники проекта стартуют от памятника Минину и Пожарскому в Нижнем Новгороде и направятся к памятнику Минину в Балахне. В этом году ХI открытый велопробег «Дорога Минина» был посвящен 400-летию со дня кончины Козьмы Минина.

Велопробег проводится Фондом «Нижегородский Кремль» при поддержке правительства Нижегородской области с 2006 года. Ежегодно акция организуется в воскресенье, предшествующее Дню памяти гражданина Минина (21 мая).

Как отмечают организаторы, такого проекта, как «Дорога Минина», и по содержанию, и по расстоянию, и по количеству участников, нет ни в одном регионе России. Акцию ежегодно поддерживают не только нижегородцы, но и представители других городов.