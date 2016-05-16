«Мы объединяемся, чтобы приумножать нашу историческую славу, наши традиции»
Нижний Новгород, 16 мая, 2016, 13:28 — ИА Регнум. Более 2000 человек из разных городов России и Колумбии приняли участие в XI-го Открытом велопробеге «Дорога Минина», который возглавил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. Велопробег проходил по маршруту Нижегородского ополчения 1612 года.
По традиции глава региона дал старт велопробегу у памятника Минину и Пожарскому в Нижнем Новгороде.
«Главное, что мы все вместе пришли, чтобы отдать дань уважения Козьме Минину. Меня очень радует, что с каждым годом количество участников все возрастает, к нам приезжают из других регионов. Это говорит о том, что мы объединяемся, чтобы приумножать нашу историческую славу, наши традиции», — отметил в своем приветствии губернатор.
В ходе церемонии Шанцев поздравил студентку ННГУ имени Н. И. Лобачевского, представительницу Колумбии Клаудию Вегу с ее первым российским велопробегом и вручил ей футболку, на которой изображен старинный велосипед пенни-фартинг с колесами, раскрашенными в цвета флагов России и Колумбии.
Глава региона посоветовал девушке совершить на велосипеде небольшое путешествие по Нижегородской области, посетить такие города, как Городец и Арзамас, а также полюбоваться красотами озера Светлояр.
«Я так счастлива, потому что Нижний Новгород — это прекрасный город, а Россия — прекрасная страна. Большое спасибо жителям Нижнего Новгорода. Большое спасибо вам, друзья!», — сказала Вега.
В мероприятии принимали участие жители других российских городов таких как Казань, Пенза, Ставрополь.
Во время движения к губернатору подъезжали велосипедисты, чтобы пообщаться, обсудить интересующие вопросы о развитии региона, обратиться с просьбой. Темой для разговоров стали подготовка к предстоящему чемпионату мира по футболу, строительство метро, выступление российской команды на чемпионате мира по хоккею.
«В последние годы все большей популярностью пользуется здоровый образ жизни. Велосипедный спорт — это один из главных видов, который всесторонне развивает человека: это выносливость, сила, скорость. На мой взгляд, это возможность побывать везде, увидеть новые места, познакомиться и приобрести себе новых друзей», — подчеркнул губернатор.
Традиционно маршрут велопробега проходит по пути первого этапа движения Нижегородского ополчения 1612 года. Участники проекта стартуют от памятника Минину и Пожарскому в Нижнем Новгороде и направятся к памятнику Минину в Балахне. В этом году ХI открытый велопробег «Дорога Минина» был посвящен 400-летию со дня кончины Козьмы Минина.
Велопробег проводится Фондом «Нижегородский Кремль» при поддержке правительства Нижегородской области с 2006 года. Ежегодно акция организуется в воскресенье, предшествующее Дню памяти гражданина Минина (21 мая).
Как отмечают организаторы, такого проекта, как «Дорога Минина», и по содержанию, и по расстоянию, и по количеству участников, нет ни в одном регионе России. Акцию ежегодно поддерживают не только нижегородцы, но и представители других городов.