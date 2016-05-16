Самара, 16 мая, 2016, 13:19 — ИА Регнум. СМИ: бенефициар холдинга «Промышленное строительство» (владелец ГК «Автозаводстрой») Игорь Кадыров, обвиненный в злоупотреблении полномочиями и заподозренный в мошенничестве в особо крупном размере, арестован сразу после того, как полиции стало известно, что он забронировал авиабилет до Хельсинки с тем, чтобы покинуть Россию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ic.pics.livejournal.com Глава холдинга «Промышленное строительство» Игорь Кадыров

Предыстория такова: принадлежащая Кадырову ГК «Автозаводстрой» (в дальнейшем трансформировалась в АО «Промышленное строительство») специализируется на промышленном и гражданском строительстве. Годовой оборот «Автозаводстроя» превышал отметку в 1,5 млрд рублей, компания была крупнейшим оператором по возведению знаковых индустриальных объектов, как в Самарской области, так и за ее пределами: именно она построила завод по производству Lada Kalina для АвтоВАЗа, по «Шеви-Ниве» и «Шеви-Виве» для СП «СМ-АвтоВАЗ», по «Рено-ХС-90» для ОАО «Автофрамос» (Москва), занималась строительством и модернизацией тольяттинских химических заводов, сообщает издание облправительства «Волга-ньюс» со ссылкой на «Самарское обозрение».

Головное предприятие холдинга — ОАО «Автозаводстрой» — получило подряд от областного правительства на сумму свыше 2,75 млрд рублей на строительство и оборудование спорткомплекса «Лада-Арена» в Тольятти. Когда этот подряд в 2013 году исполнили, компания Кадырова начала строительство завода по сварке кузовов для дочернего предприятия ЗАО «GМ-АвтоВАЗ» — ООО «Джей Ви Системз». На стадии готовности в 85%, заказчик разорвал контракт. «Автозаводстрой» оценил убытки в 2 млрд рублей, у компании возникли серьезные проблемы с обслуживанием кредитов. Летом 2015 г. фирму переименовали в АО «Промышленное строительство» и ввели в процедуру банкротства.

Ситуацию вокруг холдинга Кадырова усугубило публичное противостояние бизнесмена с областными властями, в которое он вступил в августе 2015 года, заявив о недофинансировании «Лада-Арены», констатирует издание. Результатом стала арбитражная тяжба, предметом рассмотрения которой стало дополнительное соглашение к договору подряда, подписанное в октябре 2012 года. В допсоглашении стоимость выполненных компанией Кадырова работ была снижена на 205 млн рублей.

Кадыров подал иск к областному Минстрою о признании допсоглашения ничтожным и дважды проиграл: в декабре 2015 года в первой инстанции арбитража, в марте 2016-го — в 11-м арбитражном апелляционном суде. В ноябре 2015-го на пик противостояния с Минстроем наложилось первое уголовное дело по факту уклонения компании Кадырова от уплаты НДС на сумму более 20 млн рублей. Сам бизнесмен тогда заявил, что не склонен искать причины происходящего в своем конфликте с властями, и назвал возбуждение уголовного дела «технической ошибкой».

Несколько лет назад Кадыров уже становился фигурантом дела о неуплате налогов, но до приговора его так и не довели. В начале же 2016 г. проблемы бизнесмена лишь усугубились. Его нагрузили двумя исполнительными производствами — на 312,04 и 392,8 млн руб. — по искам Сбербанка и банка ВТБ (Кадыров лично выступал поручителем по кредитам «Промышленного строительства»). Кроме того, о претензиях к Кадырову на сумму 617 млн руб. по двум кредитным договорам заявил банк «Глобэкс», требования которого суд также удовлетворил. После возбуждения исполнительных производств по этим искам общая сумма персональных долгов собственника «Промышленного строительства» может достичь 1,32 млрд.

Помимо этого конфликты с еще двумя контрагентами «Автозаводстроя» — ООО «Лапп Руссия» и ООО «Станкопром». Обе фирмы выступили заявителями на Кадырова, в своих жалобах обвинив его в неисполнении договорных обязательств и мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). 28 апреля У МВД РФ по городу Тольятти возбудило уголовное дело по заявлению ООО «Лапп Руссия». Согласно его фабуле, Кадыров, «не имея намерений исполнять обязательства по договору генерального подряда», похитил у организации 30,258 млн рублей. Позднее появилось еще одно аналогичное дело по заявлению ООО «Станкопром», здесь сумма ущерба превышает 31 млн рублей.

По обоим эпизодам мошенничества Игорь Кадыров пока является подозреваемым, но ему уже предъявлено обвинение по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия» (часть 2 статьи 201 УК РФ), максимальная санкция которой — 10 лет лишения свободы. В день возбуждения дела о мошенничестве, 28 апреля, дома у Кадырова прошли обыски и выемки документов и оргтехники. Сам бизнесмен был задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, 30 апреля суд Центрального района Тольятти санкционировал ему арест сроком на 2 месяца.

Одним из оснований для ареста стала оперативная информация полиции о том, что Кадыров якобы забронировал билет на авиарейс из Самары в Хельсинки. Собственник «Промышленного строительства» во время рассмотрения жалобы на свой арест в Самарском областном суде в минувшую среду, 11 мая, пытался по видеоконференцсвязи из СИЗО-4 апеллировать к своим огромным долгам в базе ФССП, которые автоматически делают его невыездным. Однако судья облсуда Елена Петрыкина приняла за основу мнение государственного обвинителя и оставила решение суда первой инстанции без изменения.

В этой связи стоит отметить, депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев в своем блоге обратил внимание на «интересное своей откровенностью интервью тольяттинского предпринимателя Игоря Кадырова», вышедшее в свет в апреле текущего года. «Не знаю истинных причин появления текста, но сам факт того, что крупный бизнес начинает говорить неприятные власти вещи я бы назвал звоночком», — отмечает парламентарий (стиль и орфография сохранены, прим. ИА REGNUM).

«Звоночек» такой. На вопрос — как вы оцениваете ситуацию в экономике области? — Кадыров дает ответ: «Только недавно был на приеме у министра строительства Самарской области Гришина и в приемной разговорился с одним чиновником. Он говорит: «Ты знаешь, все плохо. Бюджет Минстроя упал до 4 млн. В то время как раньше он был 100−150 млн рублей. Нас ждут массовые сокращения. И есть ощущение, что такая тяжелая ситуация только в Самарской области». В Самарской области поставили не того губернатора. Николай Иванович, может быть, замечательный человек прекрасный руководитель, прошедший школу, комсомола, партийную школу. Прекрасный политик, знает, как выборы выиграть. Но он руководил аграрной республикой, дотационным регионом, а пришел руководить таким промышленным центром, как Самарская область. И это беда. Отсутствие опыта и отсутствие связи его с руководителями промышленного комплекса приводит сегодня к этому коллапсу. Он просто не понимает руководителей промышленных предприятий»."Я наслышан о достижениях Меркушкина и его семьи в сельском хозяйстве, — комментирует бизнесмен Кадыров. — Слышал, что они пытаются даже в Германии этим заняться. Но здесь, в области, где сконцентрирована промышленность, нужен руководитель, который бы был крепко связан с промышленностью, который сможет лоббировать интересы промышленности…»

Полное интервью Игоря Кадырова, где он говорит о ситуации с «АвтоВАЗом», размещено в ЖЖ. В частности, предприниматель утверждает: «Объем производства на АВТОВАЗе упал практически в два с половиной раза. Это повлияло на все предприятия, связанные с АВТОВАЗом. Я прогнозирую дальнейший упадок тольяттинской экономики. Это мой прогноз как директора. Даже смена руководителя АВТОВАЗа ничего не изменит. Есть в бизнесе некая точка, после которой начинает сворачиваться все… Я знаю, что тот сценарий, который реализуется сейчас на автозаводе, рассматривали еще в 2010 году. Уже тогда на предприятии знали, что его ждет коллапс…"(стиль и орфография сохранены, прим. ИА REGNUM).