Ярославль, 16 мая, 2016, 13:16 — ИА Регнум. В Ярославской области среднемесячная начисленная заработная плата по итогам марта составила 27 410 рублей. Это на 6,8% выше, чем в аналогичном периоде 2015 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославльстате.

Лучше всего в марте дела шли у сотрудников, занятых в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды — там средний заработок составил 33 958 рублей, (+13,1% к марту 2015 г.), в обрабатывающих производствах — 29 473 рублей (+8,3%), финансовой деятельностью — 50 455 рублей (+12,1%), а также в госуправлении и обеспечении военной безопасности, социальном страховании — 33 100 рублей (+3,4%).

При этом, отмечает Ярославльстат, реальный заработок жителей Ярославской области в марте упал по сравнению с прошлым годом на 2%. По итогам всего первого квартала года падение составило 3,3%.