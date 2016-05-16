Москва, 16 мая, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев верно диагностирует состояние мировой экономики, однако дальнейшее замедление темпов мирового экономического роста означает бесперспективность проводимой в России экономической политики. Об этом 16 мая заявил ведущий научный сотрудник ЦЭМИ РАН, заведующий кафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов, комментируя слова главы МЭР Алексея Улюкаева в интервью телеканалу «Россия 24».

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«Кризис 2008—2009 годов мировой экономике преодолеть не удалось. Его последствия были смягчены программой количественного смягчения ФРС и политикой центральных банков других стран через увеличение предложения денежной наличности. Временно это стимулировало рост совокупного спроса, но этот эффект быстро себя исчерпал, поскольку в основе проблемы лежат структурные диспропорции в мировой экономике», — заявил Дзарасов.

Основная причина невозможности обеспечить устойчивый долгосрочный рост заключается в глобальном сдвиге мирового производства из развитых стран в регионы с низкой оплатой труда, подчеркнул экономист:

«Этот процесс особенно ярко наблюдался начиная с 80-х годов, хотя начался ещё раньше. На этой основе удалось временно повысить прибыли международных корпораций, но этот эффект был временный. Результатом бурной индустриализации Китая, Индии, Бразилии и ряда других стран стало то, что рост производственных мощностей перестал соответствовать мировому совокупному спросу. На этом фоне возросла доходность финансовых спекуляций и разбух финансово-спекулятивный сектор».

Прямым отражением такой тенденции стало значительное увеличение доли незагруженных производственных мощностей в мировой экономике. Наиболее показательным в этом отношении стал опыт Китая в 2008—2009 годах, когда были достигнуты высокие темпы экономического роста за счет роста задолженности:

«В современных условиях, когда этот эффект истощился, азиатские страны, и прежде всего Китай, стали странами, где наблюдается гигантское перенакопление капитала. В Китае загруженность производственных мощностей колеблется несколько более 60%».

«Китай оказался в положении экономики, ориентированной на сбыт в стагнирующие рынки развитых стран, но при этом его собственный внутренний рынок не развит в достаточной степени, чтобы компенсировать падение внешнего спроса. Отсюда падение темпов роста экономики Китая, что отразилось и на снижении на рынках сырья, на падении цен на нефть, на железную руду и так далее», — продолжил он.

Таким образом, проблемы мировой экономики не могут быть решены в краткосрочной перспективе, при этом среди наиболее пострадавших стран оказываются те государства, которые выстроили своё развитие на поставках в Китай, указывает Дзарасов:

«Вторая волна кризиса приходит из Азии, при этом она может оказаться даже более глубокой, чем первая. Падение 2008−2009 годов компенсировалось ростом Китая, который тогда вытянул мировую экономику. Теперь такой возможности нет».

Для России проблема приобретает особенную остроту, поскольку страна приспособилась к роли поставщика сырья ценой разрушения собственной обрабатывающей промышленности, напоминает эксперт:

«До сих пор мы шли по пути экспортной модели роста на основе вывоза энергоресурсов и других видов продукции с низким уровнем передела сырья, таких как чугун или дешевая сталь, а также некоторых других видов продукции. Цены на сырье упали, конкуренция на рынке той же чёрной металлургии резко обострилась, и мы видим, что нам теперь нечем заместить падение спроса на внешнем рынке».

Единственная возможность борьбы с кризисом в России заключается в расширении внутреннего рынка, считает Дзарасов: «Поскольку мировой экономический кризис усугубляется, мы должны переходить на внутренние источники роста, которые связаны с перераспределением национального дохода в пользу работников».

«Однако наше правительство и МЭР проводят прямо противоположную политику. Они стараются переложить издержки кризиса на население, продолжая реформы, направленные на всемерную экономию бюджетных средств. Кроме того, продолжается процесс перекладывания социальных расходов на регионы, для которых такое бремя становится непосильно», — добавил он.

Отметим, что 16 мая министр экономического развития России Алексей Улюкаев в интервью телеканалу «Россия 24» заявил о существенном замедлении темпов развития мировой экономики по сравнению с первым десятилетием XXI века. Такая тенденция, скорее всего, сохранится не только в ближайшее время, но и по крайней мере в среднесрочной перспективе, заявил Улюкаев.

«По сравнению с первым десятилетием нашего века, когда темпы экономического роста были 5 процентов, — это существенное замедление», — сказал министр.

В соответствии с докладом ООН в 2015 году экономический рост составил всего 2,4 процента. Это самый низкий показатель после финансового кризиса 2008−2009 годов. Прогнозы ООН по экономическому росту также неутешительны: согласно оценкам, в 2016 году он составит 2,9%, а в 2017 году — 3,2%.