Москва, 19 мая, 2016, 11:06 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Москва. Храм Христа Спасителя

О том, на каких основаниях создавалось православие, и, почему сейчас его принято называть религией святоотеческой, размышляет постоянный автор ИА REGNUM Игорь Бекшаев.

Как вероучение православие создавалось на сочетании святого откровения и самых современных достижений науки тех времен — в изложении Святых отцов, то есть людей «исключительно высокой духовности». Однако прошли столетия, наука шагнула во многих вопросах далеко вперед, а тот исторический контекст, в котором происходило становление вероучения, давно забыт.

Для сегодняшних людей все это — «преданья старины глубокой», хотя верующие относятся к ним с благоговением, стараясь даже не вникать в содержание, полагая, что там такой заряд духовности, которого умом даже касаться опасно, чтобы разум не расплавился, а неверующим в них вникать скучно: мысль выглядит несвязной, рассуждения все время обрываются моралистикой, так и не доводя до какого-нибудь понимания».

Нам, сегодняшним людям, полезно знать, как мыслили наши духовные предки. Это рассказ о том, почему для веры в бога понадобились Святые отцы, и что же происходило с православием на протяжении последних пятнадцати столетий.

Подробности читайте здесь: Повседневное богословие: природа, ипостась и личность

Все статьи автора: Игорь Бекшаев