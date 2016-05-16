Хельсинки, 16 мая, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Финляндия должна понимать, что мир вокруг нее становится все более небезопасным. Страна должна расширять свои возможности в сфере обороны и стремиться к более тесному сотрудничеству со всеми своими западными партнерами. Об этом завил министр финансов страны, председатель партии Национальная коалиция Александер Стубб, сообщает сегодня, 16 мая, финское издание The Helsinki Times.

Цитата из к/ф «Особенности национальной охоты». Реж. Александр Рогожкин. 1995. Россия Не чувствуй себя в безопасности, финн!

Подчеркнув, что Финляндия является одной из самых безопасных стран Европы, Стубб тем не менее отметил, что «финнов не должно убаюкивать ложное чувство безопасности».

Страна должна реагировать на изменения, происходящие в мире. Министр финансов убежден, что не нужно ни преувеличивать, ни игнорировать существующее угрозы. «Положение на прилегающих к стране территориях существенно изменилась», — отметил Стубб. По его словам, Россия становится все более непредсказуемой. Он также добавил, что страны Прибалтики присоединились к Североатлантическому альянсу, Швеция, по словам политика, находится на пути в НАТО, хотя «финны и не хотят этого признавать». Финляндия должна меняться вместе со своим соседями, чтобы не оказаться в трудном положении, убежден он.

«Национальная коалиция уже некоторое время готова к вступлению Финляндии в НАТО. Это было бы логическим продолжением как послевоенной внешней политики страны, так и ее политики в сфере безопасности», — считает Александер Стубб.

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