Красногорск, 16 мая, 2016, 14:40 — ИА Регнум. В 2016 году жителям Подмосковья придется заплатить около 208,5 млн рублей за несоблюдение норм и правил чистоты. На 17 тысячах объектов области были найдены различные нарушения — от грязных колес автомобилей, до ненадлежащего состояния фасадов зданий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госадмтехнадзора.

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С начала 2016 года инспекторы ведомства проверили 36,5 тысяч объектов, на 17 тысячах были найден нарушения норм и правил чистоты, а также порядка и благоустройства. Нарушители получили около 14 тысяч предписаний на устранение нарушений.

«В это включаются все наши статьи закона о частоте и благоустройстве. Они все совершенно разные. Это ненадлежащее содержание зданий, ненадлежащая уборка, несвоевременный вывоз мусора, ненадлежащее сохранение детских площадок и их элементов игровых, отсутствие фонарей или ненадлежащее состояние опор освещения, отсутствие мойки колес на стройках, что приводит к вымыванию грязи на дороги», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного органа.

По словам главы ведомства Татьяны Витушевой, в отношении лиц, допустивших нарушения, были выписаны 5,7 тысячи предупреждений и свыше 11 тысяч штрафов на общую сумму 208,5 миллионов рублей.

Витушева также пояснила, что в порядок уже приведены 14,5 тысяч объектов, в том числе почти 3 тысячи внутридворовых и внутриквартальных территорий, 1 тысяча площадей и улиц, более 900 территорий рынков и других торговых точек, а также убрано около 400 незаконных объектов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году из 91 тысячи нежилых объектов в Московской области, на 46 тысячах были выявлены нарушения чистоты, порядка и благоустройства. Тогда нарушители получил около 35 тысяч штрафов на сумму 552,6 миллионов рублей.