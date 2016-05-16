Москва, 16 мая, 2016, 13:11 — ИА Регнум. Госдума может 20 мая обсудить пакет президентских законопроектов о расширении института присяжных. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая, об этом заявил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

ИА REGNUM Госдума

В ходе заседания профильный комитет поддержал поправку, предполагающую отсрочку вступления в силу норм — с 1 июня 2018 года, а не с 1 января, как предлагалось ранее.

По словам парламентария, ранее звучали предложения расширить список статей Уголовного кодекса РФ, дела по которым могли бы рассматриваться районным судом присяжных, но на данный момент расширение составов было бы преждевременным.

Напомним, согласно принятому в первом чтении законопроекту, районные суды смогут рассматривать с участием присяжных уголовные дела об убийствах двух и более лиц, о посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, судей и правоохранителей, о геноциде, об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Одновременно предлагалось сократить численность состава коллегии присяжных заседателей областных судов и равных им с 12 до 8 человек.