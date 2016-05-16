Кострома, 16 мая, 2016, 13:09 — ИА Регнум. В Костромской области житель Вологды, признанный виновным в 49 хищениях из церквей и храмов на сумму около 12,5 млн рублей, осужден на семь лет восемь месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд

Буйский районный суд признал 40-летнего жителя Вологды виновным по статьям «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение, в крупном и особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору», «Покушение на кражу, совершенное с незаконным проникновением в помещение, группой лиц по предварительному сговору», «Хищение предметов, имеющих особую культурную ценность, группой лиц по предварительному сговору» и «Покушение на хищение предметов, имеющих особую культурную ценность, группой лиц по предварительному сговору».

Банда из двух человек действовала с 2013 по 2015 год на территории Костромской, Ярославской, Тверской, Вологодской и Архангельской областей. Двое мужчин совершили 49 хищений икон, церковной утвари, предметов религиозного назначения и отправления культа. Общая стоимость награбленного составила около 12,5 млн рублей. Организацией преступлений занимался сообщник осужденного — ему уже приходилось грабить церкви. Он искал храмы, в которых находились ценности, занимался скупкой и продажей антиквариата.

Обвиняемый был задержан при попытке очередного хищения в Мантуровском районе Костромской области. Он полностью признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и рассказал о действиях своего сообщника. Его сообщник сейчас находится под следствием.