Киев, 16 мая, 2016, 13:06 — ИА Регнум. США не будут поставлять ВСУ современные системы вооружения, поскольку украинцы «не могут им пользоваться». Кроме того, поставки могут привести к эскалации насилия в Донбассе, заявил на заседании Атлантического совета заявил бывший министр обороны США Чак Хейгл.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!» Реж. Владимир Котёночкин. 1978. СССР Несовременное оружие

Слова американского военного приводят центральные украинские СМИ, в частности, государственное информагентство «Укринформ».

«Если бы мы начали предоставлять современные системы вооружения украинцам, в первую очередь, они просто не смогли бы ими воспользоваться. Во-вторых, это привело бы к эскалации насилия» — считает Хейгл. Он также призвал НАТО задуматься над тем, готов ли Альянс вообще воевать за Украину.

В свою очередь, вице-президент Атлантического совета Дэймон Уилсон отметил, что Запад ведет в отношении России политику сдерживания. «Мы находимся в такой ситуации из-за действий Путина на Востоке, и наша цель состоит в том, чтобы занимать правильную позицию, как психологически, так и в военном отношении, чтобы обеспечить сдерживание», — рассказал Уилсон, цитирует источник.

Вице-президент также выразил нежелание Альянса «идти на войну против России». По его словам, президент России Владимир Путин ищет слабые места в стратегии НАТО на востоке Европы. Уилсон призвал Альянс уделить основное внимание вопросу создания «дугу стабильности» на востоке, поскольку действия России положили «конец режиму контроля над вооружениями».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая командующий оперативным командованием ДНР, генерал-майор Денис Синенков заявил, что в течение нынешнего года под Киевом на аэродроме «Гайок» украинские военнослужащие постепенно разворовали оборудование с десяти боевых самолетов.