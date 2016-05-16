Ярославль, 16 мая, 2016, 13:04 — ИА Регнум. Председателем Совета Ярославского регионального Фонда капремонта избран депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Роман Фомичев

Голосование за кандидатуру председателя совета фонда состоялось 16 мая. Фомичев был избран единогласно.

При этом, как сообщил Роман Фомичев корреспонденту ИА REGNUM, он намерен продолжить участие в конкурсе на должность руководителя фонда капремонта в Ярославской области.

«Наконец все стороны этого непростого процесса пришли к единому мнению, при этом мнение областной думы по поводу того, что во главе совета должен стоять именно депутат, было услышано. Таким образом, наши с Олегом Ненилиным позиции в конкурсе на должность руководителя фонда оказались сбалансированы. Но главное, теперь мы сделаем все, чтобы работа фонда наладилась, поскольку без главного органа управления никакой директор не в состоянии ничего сделать. Начинаем работать и претворять в жизнь решения рабочей группы и областной думы», — прокомментировал Роман Фомичев.