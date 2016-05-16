Ставрополь, 16 мая, 2016, 13:02 — ИА Регнум.



Дождь. Град

В Ставропольском крае 16 мая третий день подряд ожидается град и комплекс других неблагоприятных погодных явлений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

По данным Ставропольского Гидрометцентра, в ближайшие несколько часов и до конца суток местами по краю пройдут сильные дожди, ожидаются грозы, град и шквалистые ветра до 20 м/с.

Это может вызвать чрезвычайные ситуации, связанные подтоплениями, ростом автоаварий, повреждениями линий электропередач и другими.

Населению рекомендовано по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте; соблюдать осторожность при нахождении на улице, не стоять под рекламными щитами и деревьями;

Как ранее сообщало ИА REGNUM, градобой 14−15 мая нанес ущерб более 900 частным домам Александровского, Благодарненского, Изобильненского и Левокумского районов, а также города Ставрополь. Повреждения получили кровли жилых домов, транспортные средства, посевы. Сейчас собираются сведения о повреждении сельхозугодий.

Напомним, 14 мая крупный град прошелся по Ставрополю и четырем районам региона, 15 мая Ставрополь снова накрыло градом, но менее крупным. В двух районах Ставропольского края — Левокумском и Александровском — после градобоя введен режим чрезвычайной ситуации. В этих районах значительному повреждению подверглись сельскохозяйственные предприятия.

В пострадавших муниципалитетах созданы 12 муниципальных комиссий по подсчёту ущерба в населённых пунктах и на сельхозугодиях, а также продолжена работа шести оперативных групп от МЧС России.