Москва, 16 мая, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Идет информационная подготовка к серьезному усилению потенциала НАТО в Европе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая, об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич. «Послушать натовских генералов, и создается впечатление, что завтра — война, а североатлантический альянс к ней категорически не готов», — говорит сенатор.

NATO

«Тут тебе и «уязвимость» сил быстрого реагирования на фоне увеличения российского потенциала, и слабость «территориальной обороны», и многое-многое другое. Будто речь идет не о войсках крупнейшего военного блока, а о каких-то добровольческих формированиях, испытывающих недостаток всего самого необходимого», — говорит сенатор.

«Причем, что характерно, в последнее время редкий день обходится без подобных «откровений». Не знаю, как реагирует на них общественность запада, для которой они и предназначены. Но для нас совершенно очевидно, что идет информационная подготовка к серьезному усилению потенциала НАТО в Европе», — заключил Клинцевич.

В НАТО опасаются, что в случае конфликта с Россией не смогут оперативно развернуть в Восточной Европе силы быстрого реагирования, сообщает Financial Times со ссылкой на представителей альянса.