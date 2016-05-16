Архангельск, 16 мая, 2016, 12:51 — ИА Регнум. В Архангельской области отмечается рост числа незанятых и безработных граждан. Так, за январь-апрель 2016 года число незанятых граждан увеличилось на 4,9%, безработных — на 4%. За аналогичный период прошлого года число незанятых граждан увеличилось на 24,8%, безработных стало больше на 17,8%. Такую статистику корреспонденту ИА REGNUM привели в региональном министерстве труда, занятости и социального развития.

Архангельск

По информации ведомства, заявленная работодателями потребность в работниках на конец апреля 2016 года составила 9470 человек, из них по рабочим профессиям — 5411 вакансий, с оплатой труда выше прожиточного минимума, утвержденного в области, — 6953 вакансии. По направлению органов службы занятости в январе-апреле 2016 года приступили к профессиональному обучению профессиям, востребованным на рынке труда, 1170 безработных граждан, что на 9,6% больше, чем в январе — апреле 2015 года.

Проведено 212 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. Трудоустроено в январе-апреле 2016 года 8 721 человек. В апреле 2016 года трудоустроен 2 531 человек, что на 107 человек больше, чем в апреле 2016 года.

Уровень регистрируемой безработицы по области — 1,7%.

Снижение уровня регистрируемой безработицы в апреле отмечалось в 8 муниципальных образованиях Архангельской области, рост — в 8. Уровень безработицы остался прежним в 10 муниципальных образованиях.

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM директор одного из крупнейших городских кадровых агентств Оксана Шелуткова заявила, что «вала резюме нет, и люди не спешат менять работу». «Отмечу, что с наступлением кризиса люди не спешат менять работу. Переманить к себе сотрудника достаточно сложно. Единственная мотивация — повышенная заработная плата. К тому же сейчас складывается такая тенденция, что люди стремятся работать в компаниях федерального уровня, то есть в различных их представительствах, открытых в Архангельске и области. По мнению соискателей, такие компании более серьезные и финансово защищенные. Местные же предприятия, в том числе и предприниматели без конца банкротятся, закрываются и задерживают выплаты заработной платы. Среди основных профессий, наиболее востребованных в Архангельске — это менеджеры по продажам. Несмотря на кризис, хорошие менеджеры по продажам нужны всегда и всем. На втором месте — строительная отрасль и инженеры. На третьем месте, что стало неожиданностью, это лесная отрасль. Однако, работа предлагается не в городе, а в области», — сказала Оксана Шелуткова.

Как сообщало ИА REGNUM, к началу 2016 года численность населения области не превысила 1173,8 тысяч человек, что на 9,5 тысяч человек (0,8%) меньше, чем на 1 января 2015 года. На снижение численности населения главным образом влияет продолжающийся миграционный отток северян. По предварительной оценке численность населения Архангельской области с начала 2016 года сократилась на 2,1 тыс. человек, или на 0,2%.