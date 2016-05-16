Горно-Алтайск, 16 мая, 2016, 12:51 — ИА Регнум. Представители патриотических, ветеранских и молодежных общественных организаций Республики Алтай обнародовали сегодня, 16 мая, обращение в адрес оппозиционного еженедельника «Листок», в котором упрекнули журналистов издания в том, что они в очередной раз «с особым цинизмом перешли все мыслимые границы», называя акцию «Бессмертный полк» «фарсом», а георгиевскую ленту — «колорадской». Авторы обращения призвали издание принести публичные извинения ветеранам войны и всем участникам «Бессмертного полка».

vk.com/bessmertniipolk «Бессмертный полк» в Горно-Алтайске

Возмущение авторов обращения вызвала следующая фраза из публикации: «В стране, где кроме фарса «Бессмертного полка» с колорадской лентой абсолютно ничего нет — ни экономики, ни медицины, ни образования, ни условий для бизнеса, ни честных выборов, а президент, говорят, вор — не может не быть тотальных сокращений (сотрудников образовательных учреждений — прим. ИА REGNUM)».

«Странно и страшно, что в стране, где война не обошла стороной ни одну семью, где многие потеряли своих мужей, отцов, детей, где День Победы — это больше, чем просто государственный праздник, который традиционно отмечается всенародно, находятся авторы, готовые сравнить это с «фарсом». Считаем, что давать такие характеристики как минимум бессовестно, — говорится в обращении. — Миллионы человек по всему миру приняли участие в шествиях «Бессмертного полка». Народная акция прошла в странах СНГ, Европы, Америки, в Прибалтике, Австралии и Китае. В столице Российской Федерации — городе-герое Москве в шествии приняли участие свыше 700 тысяч человек. В нашем Горно-Алтайске, несмотря на ненастную холодную погоду, с портретами своих героев по главному проспекту города прошли более тысячи человек. Убеждены, что каждый из них участвовал в шествии по зову своего сердца, в знак искренней признательности и благодарности за Великую Победу».

Но для либеральных журналистов народная акция с участием миллионов жителей нашей планеты — это «фарс», а один из символов Победы — георгиевская лента — «колорадская». «Газета, учрежденная руководителем местного отделения партии «Парнас», в очередной раз с особым цинизмом перешла все мыслимые границы, — говорится в документе. — Убеждены, что слова из статьи в «Листке» оскорбляют не только многочисленных участников акции «Бессмертный полк», но и память всех погибших воинов, среди которых десятки тысяч наших земляков. Считаем, что корреспондент вместе с главным редактором газеты и учредителем «Листка» должны принести публичные извинения ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и всем участникам шествия «Бессмертного полка».

Обращение подписали координатор акции «Бессметный полк» в Республике Алтай Сергей Рогов; председатель Совета ветеранов Республики Алтай Борис Алушкин; председатель городского Совета ветеранов войны и труда Мария Гайдабрус; председатель отделения общественной организации ветеранов «Боевое Братство» Александр Вилисов; председатель регионального отделения Союза пенсионеров России Константин Кремер; председатель союза десантников и депутат Госсобрания Аскар Тулебаев; председатель военно-патриотического поискового клуба «Разведчик специального назначения», участник контртеррористических операций и боевых действий на Северном Кавказе Сергей Полюдов; руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Татьяна Щеголькова; председатель Молодежного совета при администрации Горно-Алтайска Сергей Тимошенский; председатель Совета молодых специалистов культуры Горно-Алтайска Ирина Полтева.

Отметим, что это уже не первый случай, когда общественность требует извинений от газеты и ее владельца Сергея Михайлова за подобного рода публикации, однако лидер «Парнаса» отказывался это делать. С началом украинского кризиса «Листок» занял откровенно проукраинскую и прозападную позицию, обвиняя Россию в фашизме, приготовлении к войне на востоке Украины, насильственном захвате Крыма. Из-за этого издание нередко называют «пятой колонной».