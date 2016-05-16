Астрахань, 16 мая, 2016, 12:50 — ИА Регнум. В Астрахани стихия нарушила привычное расписание движения троллейбусов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии областного центра 16 мая, «рогатый» электротранспорт не вышел на линию уже вчера вечером из-за сильного дождя.

vk.com/astra Последствия дождя

На некоторых участках улично-дорожной сет уровень дождевых вод превышал отметку в 20 см. Как пояснили в горадминистрации, движение транспорта в таких условиях требованиями безопасности категорически запрещено. Руководством МУ АТП Астрахани было принято решение приостановить выход транспорта на линию до момента, когда возобновление движения будет возможным.

С последствиями ливня коммунальные службы борются в круглосуточном режиме, откачивать воду продолжат полной ликвидации. Ориентировочно движение троллейбусов будет возобновлено сегодня после 13:00.

Между тем, грозы и ливни могут продолжиться в городе и сегодня. Таков прогноз синоптиков на 16 мая. Ливневые дожди будет сопровождать западный ветер, скорость которого может достигать 11м/с, а местами шквалистый до 17м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, осадки в Астраханской области продолжаются уже несколько дней. Так, в ночь на 13 мая в областном центре выпало больше месячной нормы — 30 мм осадков. Воду с главных артерий города откачивали более 20 единиц специальной техники.