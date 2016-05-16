Брюссель, 16 мая, 2016, 13:11 — ИА Регнум. Российское вооружение, размещённое в Калининградской области, для НАТО представляет реальную угрозу. Если начнётся конфликт с Россией, альянс не успеет развернуть силы быстрого реагирования в Восточной Европе и потерпит поражение, пишет газета Financial Times со ссылкой на источник в НАТО.

mil.ru Учения. ВС РФ

«У России есть зенитные и противокорабельные комплексы наземного и морского базирования, а также боевые самолеты, размещенные в Калининградской области и других регионах страны, которые могут покрывать огромные районы», — сказал источник.

В случае начала Россией военных действий войска НАТО в Прибалтике и Польше не успеют дать своевременный ответ и окажутся побеждёнными. Поэтому задействование сил быстрого реагирования в Польше и Прибалтике не имеют смысла. Альянс вынужден на границе с Россией наращивать силы постоянного базирования.

Сообщается, что на предстоящем в июле саммите членов НАТО, который пройдёт в Варшаве, участники намерены одобрить решения по защите территорий стран — членов альянса. НАТО обеспокоено соотношением сил, которые могут оказаться задействованы в конфликте с Россией на территории Евросоюза.

Представитель польской дипломатии сообщил, что в этой связи предлагается развернуть в Прибалтийских странах (Эстонии, Латвии, Литве) и Польше четыре батальона для предотвращения угрозы со стороны России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 мая овый главнокомандующий вооружёнными силами НАТО в Европе Кёртис Скапаротти заявил, что «Россия стремится продемонстрировать миру, что она является мировой державой», и это — угроза, к которой НАТО нужно быть готовым.