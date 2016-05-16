Таллин, 16 мая, 2016, 12:48 — ИА Регнум. 15 мая в Таллине прошли мероприятия, приуроченные к 28-й годовщине начала вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Об этом ИА REGNUM сегодня, 16 мая, сообщили в эстонской Ассоциации ветеранов боевых действий Эстонии «Боевое братство», отметив, что днем в столице Эстонии состоялся автопробег к местам захоронений павших товарищей — одна автоколонна отправилась на кладбище Лийва, другая — на Пярнамяэ.

A. Solomonov / А. Соломонов Вывод советских войск из Афганистана

Затем состоялась поминальная служба в Храме иконы «Скоропослушница» Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата в Ласнамяэ. В мероприятии приняли участие порядка 30 человек.

День памяти продолжился пешим маршем от храма к Памятному камню в парке Тондилоо в Ласнамяэ, где прошло возложение венков и цветов. Вечер был завершен совместным ужином в одном из таллинских баров.

Напомним, вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 года и продолжался до 15 февраля 1989 года. Всего воинскую службу в Афганистане проходили 1652 военнослужащих, призванных в армию из Эстонии. 36 из них не вернулись домой. Эстонское государство не признает их ветеранами, относя их в категорию «жертвы тоталитарного режима».