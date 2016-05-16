Киев, 16 мая, 2016, 12:46 — ИА Регнум. Валюта

Цитата из м/ф «Казаки». Реж. Владимир Дахно. 1967. СССР Не густо!

После укрепления гривны, которое продолжалось практически весь апрель, в мае украинская валюта вновь понемногу начала падать. На понедельник, 16 мая, Национальный банк Украины снизил официальный курс гривны на 14 копеек — до 25,45 грн за доллар против 25,31 грн за доллар в пятницу, 13 мая. При этом в конце апреля доллар стоил 25,18 гривны, а вот в марте показал максимум в этом году, уйдя за 27 гривен. Напомним, что в начале года доллар стоил порядка 24 гривен, и именно такой курс заложен в госбюджет.

«Наиболее положительным фактором для стабилизации и перевода динамики курса в сторону укрепления национальной валюты станет заявление миссии МВФ, которое ожидается 18 мая. Из негативных факторов — снижение мировых цен на сырьё и рост индекса доллара в связи с появившимися разногласиями внутри ФРССША о целесообразности поднятия учетной ставки в 2016 году. Эти факторы могут частично нивелировать позитивное решение МВФ и усилить давление на курс гривны», — комментирует эксперт Кирилл Демин, аналитик Альпари.

В свою очередь, аналитики Da Vinci AG Analytic Group также заявляют, что решающую роль для гривны сейчас играет МВФ — если очередной транш финансовой помощи от МВФ будет отложен, девальвация продолжится, причем значительными темпами.

«Задержка предоставления третьего транша станет триггером ухудшения ситуации на валютном рынке. Однако, поскольку внешние выплаты по долговым обязательствам в текущем году не являются значительными, влияние данного фактора на курсовую ситуация стало умеренным. В то же время существует вероятность того, что очередной транш финансовой помощи может быть отложен до осени. В таком случае девальвация продолжится, а гривна к концу года достигнет отметки 28 за доллар США. Наиболее значимым фактором в вопросе курсовой стабильности являются низкие темпы восстановления позиций украинских экспортеров на внешних рынках, что обусловливает негативное влияние на валютную выручку экспортеров, а значит на поступление валюты в резервы», — говорится в комментарии.

В целом эксперты уверены, что серьезных валютных колебаний на рынке до лета точно не будет, и курс в ближайшее время будет оставаться достаточно стабильным. Из негативных факторов будет продолжать свое влияние снижение мировых цен на сырье.

Между тем украинцы продолжают тратить свои валютные запасы. Согласно официальной информации украинского Нацбанка, в апреле население продало наличной валюты на 343,8 млн долларов больше, чем купило. Регулятор информирует, что в апреле население Украины купило 40,7 млн долларов, что на 0,9 млн долларов больше, чем в марте, а продало 384,5 млн долларов, что на 84,9 млн долларов больше, чем в феврале. Отметим, что в 2015 году население продало банкам наличной валюты на 1,548 млрд долларов больше, чем купило.

Бензин

На Украине зафиксировано очередное подорожание бензина, причем его заметили даже депутаты.

«На Украине синхронно на всех заправках подняли цены на бензин А-95… Заправлялся сейчас на заправке Wog. Цена на бензин А-95 выросла еще на 50 копеек. И, что интересно, синхронно на всех заправках. И на ОККО, и на Shell, и на Socar, и на других. Тут, конечно, нет картельного сговора. Ведь если бы он был, то Антимонопольный комитет Украины уже вмешался бы, и СБУ бы вмешалось бы. Или нет? В любом случае интересные факты. Гривна укрепляется, доллар падает, цена на нефть более-менее стабильна, а цены на бензин растут», — заявил народный депутат Украины Борислав Береза.

По состоянию на 16 мая на перечисленных депутатам заправках цена на бензин А-95 держится на уровне 22,99 грн за литр.

Кроме того, на Украине хотят изменить состав бензина — с такой инициативой выступило министерство аграрной политики. Ведомство предлагает вернуться к идее обязательного добавления биоэтанола в автомобильное топливо, которую пытались внедрить и раньше, однако безуспешно. Как заявила заместитель главы министерства Елена Ковалева, поскольку директивы Евросоюза устанавливают норму биоэтанола в топливе на уровне 10%, Украина тоже должна сделать норму содержания биоэтанола в топливе обязательной. Заявляется, что таким образом можно позаботиться не только об окружающей среде, но и дать толчок производству биоэтанола в стране.

«Если бы мы с вами находились на кухне, выпили бы пару стопочек, то весьма вероятно, что я сказал бы, что замминистра — дура. Но мы с вами не на кухне, и я не люблю водку, поэтому я могу сказать, что она недостаточно компетентна в этом вопросе. Хочется уточнить, куда именно представитель Минагрополитики будет лить тот продукт, который по недоразумению называют биоэтанолом на отдельных украинских предприятиях», — заявил в эфире радиостанции «Голос Столицы» заместитель директора Научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев.

По его словам, использование биоэтанола выгодно только госпредприятию «Укрспирт», которое сейчас, кстати, пытаются приватизировать, а не выгодно — всем остальным.

«В Минагрополитики лоббируют отечественного производителя, забывая об отечественном потребителе, пытаются навязать на рынке продукт весьма сомнительного качества… Если содержание этанола выше 7−8%, тогда происходят изменения в топливе, которые приводят к нежелательным изменениям в двигателе, вернее, в топливной системе. Сокращается межремонтный промежуток, увеличиваются выбросы, что показательно. Экологического эффекта нет, разве что только на переоборудованных автомобилях. А у нас таких автомобилей, которые смогут воспринимать биоэтанол или смесь Е-10, достаточно небольшое количество — их всего лишь несколько сот тысяч из десяти миллионов», — комментирует Рябцев.

При этом, согласно информации министерства энергетики и угольной промышленности, Украина в январе — марте текущего года сократила потребление бензина по сравнению с январем — мартом прошлого года на 4,7% — до 494,7 тыс. тонн, и дизельного топлива на 1,2% — до 847,5 тыс. тонн. Потребление бензина именно в марте 2016 года упало по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11% до 151,6 тыс. тонн, а дизельного топлива выросло на 6,3% и достигло 341,9 тыс. тонн. При этом производство бензина за первый квартал текущего года выросло на 27,4% по сравнению с первым кварталом 2015 года — до 56,7 тыс. тонн, а дизельного топлива — на 16,5% до 31,1 тыс. тонн. В сообщении ведомства отмечается, что Украина за 3 месяца обеспечила себя на 11% собственным бензином и на 36,7% дизельным топливом.

Украинские пенсионеры и МВФ

10 мая миссия МВФ приступила к работе на Украине, ее возглавил Рон ван Руден. Это первый визит представителей фонда в Киев при новом правительстве Владимира Гройсмана. Миссия будет работать до 18 мая — в этот день ожидается итоговое заявление. Главной задачей было обозначено «обсуждение и завершение второго пересмотра программы реформ, которую одобрили в марте 2015 года».

Предварительно, глава европейского департамента МВФ Пол Томсен заверил премьера Гройсмана «в готовности МВФ поддерживать Украину в проведении необходимых изменений». В частности, МВФ и правительство Украины разработают генеральную стратегию реформирования пенсионной системы, поскольку нынешняя система пенсионного обеспечения находится в кризисе и не может удовлетворить в полном объеме ожидания и потребности пенсионеров.

Предварительно, после проведения пенсионной реформы украинцы смогут получать пенсию из трех источников: солидарного уровня, накопительного и негосударственного пенсионного страхования, однако никакой конкретики на сегодня не сообщается. По данным СМИ и экспертов, повышать пенсионный возраст пока не планируют.

«МВФ предлагает сделать, как в ЕС: из госфонда пенсионер получит минимальную пенсию (сейчас 1130 грн), остальное — добавит своими отчислениями, пока он еще работает», — пояснил в интервью «Вестям» экономист Александр Охрименко. «Реформа назрела давно. И если ее не провести, то в какой-то момент в Украине просто невозможно будет платить пенсии, поскольку количество трудоспособных сокращается. Однако в новой системе выплат немало рисков. «На первом этапе, пока накоплений еще нет, пострадают 35−50-летние: они будут получать только «минимальную» пенсию от Пенсионного фонда (первый уровень), поскольку еще не успеют накопить средства на счетах. Накопление займет 20−25 лет», — заявил Охрименко. На Украине в этом году дефицит Пенсионного фонда превысит 81 миллиард гривен.

Сам же Гройсман подтвердил, что все обязательства, взятые Украиной перед зарубежными партнерами в предыдущем меморандуме МВФ, Киев должен выполнить. «Главная задача — произвести инвентаризацию того, что сделано, и того, что нужно сделать до конца года», — заявил он.

В свою очередь, министр финансов Александр Данилюк уверен, что по итогам нынешнего визита МВФ, помимо прочего, предоставит Украине очередной транш кредита в сумме 1,7 млрд долларов.

«Основная наша задача сейчас — согласование новой редакции меморандума о сотрудничестве с МВФ. После этого, я уверен, МВФ примет положительное решение», — отметил глава Минфина. Он уверен, что сотрудничество с МВФ дает возможность Киеву получить поддержку от других международных партнеров, которая составит порядка 5 млрд долларов. «Это очень важно. Причем это очень важный сигнал для международного сообщества и для инвесторов», — сказал Данилюк.

Обманная инфляция

В апреле 2016 потребительская инфляция на Украине снизилась до 9,8% с 20,9% в конце марта, что соответствует ожиданиям Национального банка Украины. Как отмечают в НБУ, впервые за два года темпы инфляции на Украине вернулись к однозначным числам.

«В то же время апрель удивил и менее приятными результатами. В месячном измерении инфляция в этот период составляла 3,5% — максимум с апреля 2015 года», — заявили представители Нацбанка. В НБУ пояснили, что основную часть роста цен в апреле по сравнению с мартом вызвала отмена скидки на газ для населения, которая действовала до 31 марта.

Эксперты напоминают, что Нацбанк на этот год утвердил инфляционный прогноз на уровне 12% и не менял его.

«Таким образом, регулятор в очередной раз делает ставку на чрезмерно оптимистический прогнозный сценарий, который маловероятен, особенно в контексте повышения коммунальных тарифов», — отмечают аналитики Da Vinci AG Analytic Group, прогнозируя, что на самом деле инфляционный показатель 2016 года на Украине будет находиться как минимум в пределах 17−18%.

«Данный прогноз обусловлен повышением тарифов на коммунальные услуги (газ, отопление, электроэнергия), а также эффектом базы сравнения, он откорректирован в соответствии с прогнозным курсом в рамках оптимистического сценария — 28 грн/долл. к концу года», — отмечают аналитики.

Другое

Украинский эксперт, доктор экономических наук Сергей Кораблин подсчитал, что объем осевших в офшорах средств украинского происхождения колеблется от $117 млрд до $167 млрд, в эквиваленте это составляет 1,5−2 годовых ВВП Украины. При этом оценка ежегодных офшорных потерь Украины достигает $11−12 млрд, что равно объему кредитов, полученных страной от МВФ в рамках двух последних программ (2014−2015 гг.), и указанное вымывание сопровождается падением накоплений в основной капитал.

«Называя вещи своими именами, это — путь в никуда. С такой статистикой Украине надо беспокоиться о вхождении в группу беднейших стран мира, а не в богатый Евросоюз. Если так, встает вопрос об оттоке ее миллиардов в офшоры — не слишком ли дорогое удовольствие для такой бедной страны, да еще и с панъевропейскими амбициями?» — заявляет ученый.

Экономический эксперт Олег Гавриш считает, что сейчас Украина находится в одном из самых тяжелых экономических состояний за всю свою историю.

«Причины этого объективны: война и падение сырьевых рынков. Посмотрите наши зарплаты. 160 евро в среднем получает в месяц человек в Украине, в то время как в соседней Словакии — 1200 евро. Мы не можем вылезти из этой экономической ямы без экономического роста», — считает эксперт.

В подтверждение этого в агентстве Fitch заявили, что Украина до сих пор сохраняет возможность дефолта. Во всяком случае, агентство подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах именно на уровне «CCC» («Возможен дефолт»).

«Подтверждение рейтингов… отражает отсутствие прогресса в программе реформ, необходимых для разблокирования финансовой поддержки. Задержки в выплатах от МВФ подчеркивают уязвимость внешней позиции Украины, так как международные резервы страны упали до 12,7 миллиарда долларов в марте с 13,4 миллиарда долларов в декабре 2015 года», — считает агентство. Также в прогнозе говорится, что дефицит по текущим операциям увеличится до 3% от ВВП в 2016 году с 0,2% в 2015 году, так как экспорт сократится еще на 11% после приостановки соглашения о свободной торговле с Россией.

Проблемы госбюджета в Киеве собираются хотя бы частично решить за счет… китайских туристов. Министерство иностранных дел Украины с 1 июня 2016 года запускает пилотный проект по упрощению визового режима с КНР — гражданам Китая визы будут оформляться прямо в пунктах пропуска аэропорта «Борисполь». Если эксперимент, который продлится несколько месяцев, будет удачным, эта практика будет распространена на другие международные аэропорты Украины. Как отмечают в ведомстве, ежегодный рост выездного туризма в мире составляет около 4%, при этом в КНР этот показатель составляет 25%, при этом расходы китайских граждан на выездной туризм растут стремительно: в 2005 году они потратили $22 млрд, в 2010 году — $55 млрд, в 2014 году — $165 млрд, а в прошлом году эта цифра достигла абсолютного рекорда — $292 млрд, информирует МИД Украины.

Между тем, согласно информации государственной службы статистики, количество иностранных туристов, которые посетили Украину, за два последних года сократилось в 15 раз. Так, в 2015 г. Украину посетили 15 тыс. 519 иностранных туристов, в 2014 г. — 17 тыс. 70 человек. Это в 15 раз меньше показателей 2013 г., когда количество туристов составило 232 тыс. 311 человек. Всего же за последние 15 лет наибольшее количество иностранных туристов зафиксировано в 2003 г. — 590 тыс. 641 человек.