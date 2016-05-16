Ереван, 16 мая, 2016, 12:36 — ИА Регнум. Парламент Армении на заседании 16 мая не включил в повестку пленарных заседаний законопроект оппозиционных депутатов Заруи Постанджян и Гранта Багратяна о признании независимости Нагорно-Карабахской Республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM в Ереване.

Parliament.am На заседании парламента Армении

Перед голосованием представители 4 из 6 парламентских фракций предложили воздержаться от голосования и не обсуждения законопроекта на данной стадии.

В результате, «за» проголосовали 12 депутатов, остальные не приняли участие в голосовании.

До начала пленарного заседания вопрос был обсуждён в парламентской комиссия по внешним связям, которая не дала положительного заключения по законопроекту.

При обсуждении, представитель правящей Республиканской партии Армении Артак Закарян отметил, что Республика Арцах — состоявшееся государство, и это неоспоримый факт. Он подчеркнул, что даже такая авторитетная международная структура, как Freedom House в своем докладе отметила, что Нагорный Карабах более состоявшееся государство, чем Азербайджан. «И тем не менее данный вопрос находится на стадии созревания, и мы не должны предпринимать шагов, которые могут поставить в сложное положение нас, наших партнеров», — отметил он, добавив, что необходимо сконцентрировать внимание на возвращении Карабаха за стол переговоров.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян во время обсуждения законопроекта заявил, что одностороннее признание Арцаха на данный момент нецелесообразно, это может помешать переговорному процессу по мирному урегулированию карабахской проблемы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 мая правительство Армении приняло заключение по законопроекту о признании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Законопроект «О признании Республики Арцах» составлен оппозиционными депутатами Заруи Постанджян и Грантом Багратяном.

В проекте содержатся всего две статьи: «Республика Армения признает Республику Арцах» и «Данный закон вступает в силу на следующий день после официального опубликования».

«Правительство Армении принятие представленного проекта закона обуславливает результатами обсуждений между Арменией и Арцахом, с учетом дальнейших развитий, в том числе внешних факторов. В то же время сообщаем, что на обсуждении представленного законопроекта в Национальном собрании Республики Армения с сопутствующим докладом выступит заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян», — говорилось в письме премьер-министра Овика Абрамяна председателю Национального собрания Галусту Саакяну.

6 мая, лидер оппозиционной партии «Армянских национальный конгресс», первый президент Армении Левон Тер-Петросян призвал воздержаться от одностороннего признания Нагорного Карабаха. «Армения своими действиями должна не отклоняться от логики переговорного процесса, а наоборот, полностью включиться в переговорный процесс под эгидой Минской группы и конструктивно постараться добиться своей цели, поскольку в повестке обсуждаемых документов заложены необходимые правовые основы для достижения независимости Карабаха», — заявил экс-глава государства.

Комментируя обсуждение проекта закона о признании независимости Карабаха в правительстве Армении министр иностранных дел России Сергей Лавров 4 апреля заявил, что не видит причин для паники по поводу инициативы армянских парламентариев обсудить признание Нагорного Карабаха, так как Ереван заверяет, что статус региона не будет определяться в одностороннем порядке.

«Что касается новостей об обсуждении темы признания Нагорного Карабаха: это ведь не Армения обсуждает. Это предложение двух членов парламента. И правительство Армении по их законам, как они всем объяснили, успокаивая страсти, должно подготовить заключение на этот законопроект. Я не стал бы сейчас бить тревогу и паниковать», — сказал Лавров.

14 мая Ереван официально подтвердил проведение в Вене переговоров по карабахскому урегулированию. Пресс-служба президента Армении сообщила, что Серж Саргсян 16 мая с рабочим визитом отбудет в Вену, где предусмотрено проведение ряда рабочих встреч, которые состоятся по инициативе сопредседателей МГ ОБСЕ.

12 мая сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта Игорь Попов (Россия), Джеймс Уорлик (США) и Пьер Андрие (Франция) заявили, что на фоне последних случаев насилия и исходя из необходимости снижения напряженности на линии соприкосновения пришло время для встречи президентов Армении и Азербайджан.

«Наши министры иностранных дел готовы организовать эту встречу на следующей неделе в Вене. Основная цель будет состоять в укреплении режима прекращения огня и достижении соглашения о мерах доверия, что создаст благоприятные условия для возобновления переговоров по всеобъемлющему урегулированию, основанному на основополагающих принципах и элементах», — говорилось в сообщении дипломатов.

В МИД России тогда сообщили, что в возможной встрече президентов Армении и Азербайджана примут также участие главы МИД стран-сопредседателей Минской группы — России, США, Франции.

Во внешнеполитических ведомствах России и США 14 мая подтвердили участие Сергея Лаврова и Джона Керри в саммите в Вене.