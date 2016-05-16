Москва, 16 мая, 2016, 12:30 — ИА Регнум. По итогам апреля 2016 года на автомобильном рынке России отмечен рост продаж люксового бренда Lexus, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

ru.m.wikipedia.org Lexus RX

За апрель 2016 года в России продано 2 322 таких машины, что на 5,5% больше по сравнению с апрелем 2015 года. За последние 12 месяцев доля этой японской марки на российском рынке легковых автомобилей выросла с 1,7 до 1,9%.

Количество автомобилей Lexus, проданных с января по апрель 2016 года превышает показатели аналогичного периода 2015 года на 17%.

Самой популярной моделью этой марки в России остается кроссовер Lexus RX, предлагаемый по цене от 2,746 млн рублей до 2,9 млн рублей в зависимости от комплектации.

Напомним, что в целом российский рынок новых легковых автомобилей за последний год сократился почти на 40%. Премиальных и люксовых марок автомобилей это сокращение касается в гораздо меньшей степени.