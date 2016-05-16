Калуга, 16 мая, 2016, 12:24 — ИА Регнум. Знакомство со стандартами создания, развития и управления индустриальными парками, промышленными технопарками и кластерами стало целью поездки российской делегации в Германию и Францию, которая проходит с 16 по 21 мая при поддержке федерального министерства промышленности и торговли

sdelanounas.ru Калужский индустриальный парк «Ворсино»

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, Калужскую область в этой поездке представляет министр экономического развития области Владимир Попов.

В Германии калужский министр проведет ряд рабочих встреч с представителями органов власти страны по вопросам законодательного обеспечения, реализации мер финансовой и нефинансовой государственной поддержки европейских кластеров. Владимир Попов намерен посетить Рейнско-Вестфальский Ахенский технический университет, где познакомится с деятельностью шести действующих при данном вузе кластеров: промышленных технологий, логистики, фотоники, биомедицинских технологий, возобновляемых источников энергии и технологий приводных механизмов. Предусмотрена также встреча с представителями компании, занимающейся разработкой и производством высококачественных, современных систем обучения для профессионального образования и повышения квалификации в технических областях.

В рамках бизнес-миссии предусмотрены встречи с представителями исполнительных органов государственной власти в сфере промышленности, профильными ассоциациями и союзами, посещение крупнейших технопарков Европы «Адлерсхоф» (Берлин) и E.S.T.E.R. (Франция), а также пяти промышленных кластеров (автомобильного AutoCluster. NRW, аэрокосмического ASTech, а также кластеров химической промышленности ChemSite и пищевой промышленности Cluster Ernährung.NRW).

По информации Агентства регионального развития Калужской области, регион с Германией и Францией связывает многолетнее сотрудничество во многих сферах. В последние годы Германия занимает ведущее место среди зарубежных стран в объеме иностранных инвестиций в экономику Калужской области. Доля внешнеторгового оборота с Германией за I квартал 2016 года составила 27,5% от общего внешнеторгового товарооборота Калужской области. На территории региона реализуются следующие инвестиционные проекты: ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»; ООО «Бентелер Аутомотив» по производству деталей и модулей подвесок; три предприятия концерна Continental; ООО «Шердель Калуга», производство каркасов сидений для легковых автомобилей; ООО «ФУКС ОЙЛ» по производству смазочных и сопутствующих материалов; ООО «АИС Аутомотиве Интериор Системс» по литью пластмасс под давлением (компания создана на территории ОАО «Агрегатный завод» в г. Людиново); ООО «МАЛЕ РУС», складской комплекс для поставки продукции на заводы автопроизводителей индустриального парка «Ворсино»; ООО «Хемофарм» по производству лекарственных препаратов; компании агробизнеса — Grimme, Lemken, Wolf System, Big Dutchman и российско-немецкое предприятие «ЭкоНива-Калуга» (в агротехнологическом центре «Детчино»). В Калужской области зарегистрировано порядка 10 российско-германских совместных предприятий.

Франция также входит в группу зарубежных партнеров Калужской области. На территории региона реализуются французские проекты известных мировых брендов — «ПСМА Рус» (совместное предприятие автомобильных концернов PSA Peugeot Citroen и Mitsubishi Motors), заводы по производству автокомпонентов концерна Faurecia Group. Помимо автомобильной индустрии, французский капитал присутствует в строительной сфере — в мае 2014 года запустил свои производственные мощности цементный завод Группы «Лафарж». В индустриальном парке «Ворсино» разместила свое предприятие крупнейшая косметическая компания «Л'Ореаль». В сфере логистического и транспортного обслуживания регион сотрудничает с компанией GEFCO (входит в десятку крупнейших логистических компаний Европы).

Калужская область также сотрудничает с Францией на региональном уровне в сфере фармацевтики. Так, Калужский фармацевтический кластер является действующим участником крупнейшего фармкластера Франции «Евробиомед», что позволяет вести совместные работы по созданию диагностических средств.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в Калужской области создано 12 индустриальных парков, площадь которых составляет порядка 7 800 га, и особая экономическая зона «Калуга» площадью 1042 га. ОЭЗ «Калуга» размещена на двух площадках, расположенных на территории Людиновского и Боровского районов Калужской области, и является ближайшей к Москве промышленной площадкой такого формата. На территории ОЭЗ действуют все региональные преимущества, как и в других калужских индустриальных парках, касающиеся доступа к инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре. Помимо этого, ее отличает ряд федеральных и региональных налоговых льгот и таможенных преференций.