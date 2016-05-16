Волгоград, 16 мая, 2016, 12:22 — ИА Регнум. Имя Героя Советского Союза, летчика-испытателя, генерал-майора авиации Александра Васильевича Федотова теперь с гордостью будет носить школа № 24 Кировского района областного центра. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города 16 мая, торжественная церемония состоялась в конце прошлой недели. Учащиеся узнали много интересных фактов из биографии знаменитого летчика, который выпускался из этой же школы в 1947 году, своими воспоминаниями поделились его одноклассники. Память о выдающемся земляке почтили минутой молчания.

Цитата из к/ф «Чистое небо». Реж. Григорий Чухрай. 1961. СССР Золотая Звезда Героя

Александр Васильевич Федотов родился 23 июня 1932 года в Бекетовке. В 1947 году после окончания школы поступил в Сталинградскую спецшколу ВВС № 7, там впервые поднялся в небо. В 1950 году Александр Васильевич поступил в Армавирское летное училище, где ему, как лучшему курсанту, предложили остаться инструктором.

В 1958 году Александр Федотов был принят на работу лётчиком-испытателем в ОКБ имени Микояна, с 1962 года назначен старшим лётчиком-испытателем. Участвовал в испытаниях всех самолётов, разработанных и построенных в ОКБ Микояна за эти годы. Истребитель МиГ-23 он испытал на критических режимах полёта. В период с 1961 по 1977 годы установил 18 мировых авиационных рекордов скорости, высоты, грузоподъемности и скороподъемности, из них три — абсолютные.

В общей сложности летчик около 9 тыс. раз поднимал в небо самолёты разных типов и провёл в воздухе почти 5 тыс. часов. Погиб 4 апреля 1984 года во время испытательного полета на отработку топливной системы МиГ-31. За мужество и героизм, проявленные при испытании новой авиационной техники, лётчику-испытателю Александру Федотову было присвоено звание Героя Советского Союза, вручена медаль «Золотая Звезда». Он — лауреат Ленинской премии, награжден орденами Ленина, орденом Красного Знамени, орденом Трудового Красного Знамени.

Именем Александра Федотова названа школа лётчиков-испытателей и улицы в Жуковском и Волгограде.

Добавим, что 2016 год в Волгоградской области по инициативе ветеранского сообщества объявлен Годом еще одного выдающегося земляка Героя Советского Союза Алексея Маресьева. 10 мая во всех школах региона стартовал «Урок Победы» — «Жизнь как подвиг», посвященный 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза. 200 тысяч школьников из 834 образовательных организаций узнают недавно установленные факты из жизни легендарного летчика: конкретизированные биографические данные и неопубликованные стенограммы. А 22 мая в Среднеахтубинском районе впервые состоится областной авиационный фестиваль им. Героя Советского Союза Алексея Маресьева. В программе — парад-пролёт самолетов сверхлегкой авиации, парашютная акробатика с пиротехническими эффектами, авиафристайл. Также пройдут и состязания авиамоделистов-любителей, областные конкурсы патриотической и авторской песни «Чистое небо». Кульминацией мероприятия станет воздушный бой авиамоделей с радиоуправлением.