Москва, 16 мая, 2016, 12:28 — ИА Регнум. В Москве после задержания Юрия Чугуева — бывшего директора Хованского кладбища, на котором 14 мая произошла массовая драка с тремя погибшими, сегодня, 16 мая, в Пресненском суде будет рассмотрен вопрос об его аресте. Ходатайство подала прокуратура Москвы, передаёт радиостанция BFM.

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Отмечается, что рассмотрение ходатайства об аресте Чугуева начнётся в Пресненском суде в 15:00 мск. Чугуев был уволен с должности директора кладбища после того, как стало известно о массовых разборках: в инциденте участвовали порядка 200 человек, 112 участников ЧП задержаны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, массовая драка на Хованском кладбище произошла 14 мая. В драке погибли три гражданина Таджикистана.16 мая таджикское посольство в России направило в МИД РФ запрос об участии граждан Таджикистана в драке.