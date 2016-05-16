Улан-Удэ, 16 мая, 2016, 12:18 — ИА Регнум. В Бурятии 16 мая зарегистрировано 15 действующих лесных пожаров на общей площади около 12,7 тыс. га в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Кижингинском, Прибайкальском, Курумканском районах.

Иван Шишкин. Лесные дали. 1884

Как сообщили ИА REGNUM в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ), за прошедшие сутки обнаружено 12 новых очагов на общей площади около 274 га. Часть из них уже ликвидировали. По данным ведомства, все возгорания возникли из-за неосторожного обращения местного населения с огнем.

В тушении возгораний задействовано около 900 человек. Применяется 180 единиц тяжелой и лесопожарной техники.

За прошедшие сутки лесная охрана ликвидировала семь возгораний на общей площади более 3,5 тыс. га. Пожары потушены в Бичурском, Иволгинском, Кабанском, Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском районах. Еще семь очагов на общей площади около 14, 5 тыс. га лесная охрана за прошедшие сутки локализовала: в Кяхтинском, Селенгинском, Баргузинском, Бичурском, Еравнинском, Хоринском районах.

Добавим, с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 200 очагов лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составляет более 43 тыс. га. Лесная площадь, пройденная огнем, составляет около 35,2 тыс. га, в том числе 2,2 тыс. га пройдено верховыми пожарами.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, по состоянию на утро 13 мая в Бурятии было зарегистрировано 14 действующих лесных пожаров на общей площади около 17,6 тысяч га в Еравнинском, Муйском, Северо-Байкальском, Баунтовском, Курумканском, Прибайкальском и Хоринском районах.