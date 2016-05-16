Москва, 16 мая, 2016, 12:16 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся ранее в СМИ сообщения о планах главы государства Владимира Путина принять участие в торжественной церемонии открытия летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

kremlin.ru Владимир Путин во время официального визита в Бразилию

«Нет, не могу пока подтвердить, — цитирует Пескова РИА «Новости». — Есть такое предложение, но пока точного решения не принималось».

Ранее ряд СМИ сообщил о возможной поездке президента РФ Владимира Путина на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, которая стартует 5 августа.

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