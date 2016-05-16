Чебоксары, 16 мая, 2016, 12:11 — ИА Регнум. В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении директора ОАО «Канашский завод электропогрузчиков». Он подозревается в сокрытии налогов, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

ИА REGNUM Дело

По версии следствия, с октября 2015 по апрель 2016 года в Канаше подозреваемый с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам производил расчеты перед поставщиками через третью фирму, минуя расчетные счета завода электропогрузчиков. В результате было сокрыто свыше 4,4 млн рублей.

В отношении директора возбуждено дело, предусмотренное ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств и имущества организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в крупном размере).

В ходе следствия будут приняты меры по возмещению причиненного бюджетной системе ущерба. Арестован автомобиль подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.

В 2015 году установленная следователями в ходе расследования уголовных дел общая сумма ущерба превысила 492 млн рублей (в 2014 году — около 383 млн рублей). Из указанной суммы удалось возместить около 317,5 млн рублей.