Москва, 16 мая, 2016, 12:09 — ИА Регнум. Страны Запада любыми способами стремятся к сохранению доминирующего положения в ряде регионов. Об этом 16 мая в ходе конференции «Новые реалии современного экономического, политического и культурного развития Ибероамерики» заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Вильям Аллен Роджерс. Политика большой дубинки. 1904

«В числе серьёзных проблем — упорное стремление исторического Запада любой ценой сохранить доминирование в мировых и региональных делах. Латинская Америка и Карибский бассейн — не исключение. Видим новую активизацию внешней политики США на этом направлении вплоть до прямых попыток вмешиваться во внутренние дела ряда государств региона».

Вместе с тем, он подчеркнул, что международные отношения — «слишком сложный механизм, чтобы им можно было управлять из одного центра»: «В свете этого приветствуем, что Латинская Америка и Карибский бассейн уверенно приобретают большую самостоятельность. Видим, что регион превращается в одну из опор формирующегося многополярного мира».

Напомним, в последние месяцы в ряде стран Латинской Америки наблюдается острая политическая нестабильность. Так, в Бразилии местные власти объявили импичмент главе государстве Дилме Русеф и временно отстранили её от должности. В Венесуэле продолжается общественно-политический кризис. В Аргентине экс-президента страны Кристину Киршнер обвинили в мошенничестве.