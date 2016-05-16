Москва, 16 мая, 2016, 12:04 — ИА Регнум. На сегодняшний день реформа образования угрожает существованию востоковедения. Об этом 16 мая в ходе празднования юбилея Института стран Азии и Африки заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Василий Верещагин. Садовая калитка в Чугучаке. 1869-1870

«Над востоковедением нависла угроза. Дело в том, что процессы реформ, которые сейчас переживаются в нашем образовании, угрожают существованию востоковедения как профессии», — сказал Песков.

По его словам, «уже предприняты очень энергичные меры с тем, чтобы убедить тех, кто отвечает за образование в нашей стране, не приравнивать востоковедение к политологии».

Песков рассказал о создании «дорожной карты» для интенсификации усилий: «Мы продолжим бороться за то, чтобы востоковедение жило и оставалось».

Напомним, Дмитрий Песков родился в семье дипломата. В 1989 году Песков-младший окончил Институт стран Азии и Африки (ИСАА) при МГУ (по специальности «историк-востоковед», «референт-переводчик»), после чего поступил на службу в МИД СССР.