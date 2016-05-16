Санкт-Петербург, 16 мая, 2016, 12:04 — ИА Регнум. Городской суд Санкт-Петербурга оставил под стражей депутата городского парламента Вячеслава Нотяга до 21 июня. Судья Владимир Каширин оставил без изменений принятое ранее решение Кировского районного суда, по которому Нотяг был арестован на 2 месяца по делу о взятке, передает сегодня, 16 мая, из зала суда корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM За решёткой

В ходе заседания Вячеслав Нотяг категорически отрицал, что брал взятки у строительной компании «Воин-В» в связи с реновацией квартала в Ульянке на юго-западе Пеетербурга, а также то, что поддерживал с компанией или ее руководством какое-либо письменное или устное общение.

По ходатайству защиты к делу приобщили обращение в горсуд от жителей Петербурга, просивших оставить Нотяга под подпиской о невыезде или домашним арестом, в зале рассмотрели различные грамоты и благодарности депутату, которые должны характеризовать его как человека с безупречной репутацией. Кроме того, как подчеркнули адвокаты, одним из оснований для заключения Нотяга в СИЗО стало устное и письменное заявление главы компании «Воин-В» Олега Глущенко о том, что ему якобы угрожают по телефону, а сам Нотяг якобы угрожал ему в здании СК. Адвокаты назвали эти утверждения голословными.

Следователь Илья Матолыгин сообщил, что Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу начало проверку по сообщению об угрозах. Он настаивал на том, что Нотяг, находясь на свободе, может скрыться от правоохранительных органов, а также препятствовать расследованию, установлению других фигурантов дела, помешать работе компании «Воин-В», насылая на них «необоснованные проверки», уничтожить улики и продолжить преступную деятельность.

«Более абсурдное заявление сложно представить. Глущенко заявил в ФСБ, что Нотяг вымогал у него деньги, и если депутат останется на свободе, Глущенко продолжит носить ему взятки?» — недоумевал адвокат Александр Мисанов. В ответ Матолыгин пояснил, что следствие имеет в виду, что Нотяг может продолжить вымогательства уже у других лиц. Он вновь упомянул, что в деле о взятках могут появиться новые фигуранты.

Матолыгин добавил, что Глущенко либо его родные никак не пострадали ни физически, ни морально с момента задержания Нотяга, угрозы никто не привел в действие. «Слава богу, что никто не сжег Олегу Глущенко машину, не напал на него. Мы дали понять и другим лицам из его (Нотяга — прим.ред.) окружения, что нет смысла оказывать давление на Глущенко, так как мы контролируем эту ситуацию», — заявил представитель СК. «Следствие не отрицает, что Вячеслав Нотяг является уважаемым и семейным человеком, но, к сожалению, все эти характеристики не помешали ему, по версии следствия, совершить указанные преступления», — подчеркнул Матолыгин.

В результате, городской суд оставил решение Кировского райсуда без изменений.

Уголовное дело было возбуждено по ч.6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). По версии следствия, народный избранник получил в общей сложности около 1,5 млн рублей за то, чтобы не препятствовать строительству.

Вячеслава Нотяга задержали сотрудники СК около 19:00 21 апреля при поддержке спецназа ФСБ. По данным следствия, в этот момент Нотяг принимал взятку в 600 тыс. рублей у генерального директора «Воин-В» Олега Глущенко.