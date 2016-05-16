Курск, 16 мая, 2016, 11:56 — ИА Регнум. В Курске с 16 мая подорожал проезд в троллейбусах и трамваях — с 14 до 15 рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации, новые тарифы на перевозку пассажиров в муниципальном транспорте были утверждены 6 мая.

transphoto.ru Трамвай. Курск

Стоимость проезда и провоза багажа в трамваях и троллейбусах МУП «Курскэлектротранс» теперь составляет 15 рублей. Поездка в микроавтобусе стоит 17 рублей, в автобусе средней вместимости — 16 рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 18 апреля в Курске на два рубля подорожал проезд в микроавтобусах, а с 20 апреля — на автобусах средней вместимости. Право самостоятельно решать, сколько будет стоить проезд, частным фирмам дал Федеральный закон №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации». Транспортные компании объяснили повышение тарифа тем, что топливо и запчасти для маршруток тоже подорожали из-за роста курса доллара.

При этом курян возмутил не столько сам факт повышения цен на проезд, сколько его внезапность: горожан предупредили о подорожании только через листовки, которые были расклеены в общественном транспорте за несколько дней. При этом выяснилось, что в новом законодательстве не прописано, как коммерческие перевозчики должны информировать население об изменении тарифов.

После этого депутат облдумы Дмитрий Гурин предложил выступить с инициативой в Госдуму, чтобы изменить федеральный закон, по которому частные перевозчики могут сами устанавливать стоимость проезда. Парламентарий заявил, что за муниципальными властями должна остаться возможность влиять на тарифы не только в муниципальном общественном транспорте, но и в принадлежащем частным фирмам.