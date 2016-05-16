Москва, 16 мая, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Страна, принимающая у себя песенный конкурс «Евровидение», обязана соблюдать предписанные в уставе конкурса правила. Об этом 16 мая журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Цитата из м/ф «Остров сокровищ». Реж. Давид Черкасский. 1988. СССР «Подождите шашкой махать!»

«Евровидение» — это международный конкурс, и принимающая сторона должна следовать правилам «Евровидения», — сказал Песков.

По его словам, «всё остальное — это их компетенция».

При этом Песков не стал говорить о возможном отказе России от участия в «Евровидении», которое состоится в Киеве: «Подождите шашкой махать!»

Напомним, в ночь с 14 на 15 мая в Стокгольме состоялся финал песенного конкурса «Евровидение». Голосование шло по обновлённой схеме: теперь, помимо мнения населения стран-участниц, голосовавшего через SMS и другими способами в поддержку музыкантов, учитывается мнение и экспертного жюри от каждой страны. Данные изменения серьёзно изменили общую картину итогового голосования: несмотря на то, что в «народном голосовании» победу одержал представитель России Сергей Лазарев, по итогам победу одержала украинская певица Джамала с песней «1944», повествующей о депортации крымских татар. Эксперты раскритиковали новый формат конкурса, заявив о нелогичности и абсурдности голосования экспертного сообщества.

Впоследствии украинские политики заявили о том, что в 2017 году на полуфиналы и финал «Евровидения» на территории Украины смогут попасть лишь те российские артисты, которые не поддержали воссоединение Крыма с Россией. После этого специалисты призвали Россию отказаться от участия в конкурсе.