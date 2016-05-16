Санкт-Петербург, 16 мая, 2016, 11:53 — ИА Регнум. Комитет парламента Санкт-Петербурга по законодательству внес на рассмотрение депутатов проект федеральной законодательной инициативы об ужесточении ответственности за нарушения на водном транспорте. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 16 мая, в пресс-службе Законодательного собрания, предлагается усилить меры административной ответственности за нарушение правил безопасности движения на водном транспорте, в том числе, за управление судном в состоянии алкогольного опьянения, за уклонение от прохождения медицинского освидетельствования и другие нарушения.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!» Реж. Владимир Котёночкин. 1969. СССР Злостный нарушитель

В частности, штраф за управление судном без документов предлагается увеличить с 1500 до 15−30 тысяч рублей. За управление судном в состоянии алкогольного опьянения или отказ от медицинского освидетельствования петербургские депутаты предложили установить штраф до 30 тыс. рублей с лишением прав на управление судном до двух лет.

Проект законодательной инициативы «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части усиления административной ответственности за отдельные административные правонарушения на транспорте» будет рассмотрен 18 мая на пленарном заседании петербургского парламента. Если его одобрят депутаты, законопроект будет отправлен в Госдуму.

По данным ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, в 2015 году в городе не было допущено ни одной аварии с маломерными судами. В 2014 году было две таких аварии, в которых погибли 2 человека. За минувший год вынесено 826 постановлений об административных правонарушениях на воде.

«Достаточно активно мы работаем теперь и по временной приостановке эксплуатации судов, ставим на штрафные площадки суда. Также работаем вместе с полицией, в том числе по предупреждению управления судами в нетрезвом виде», — заявлял начальник ГУ МЧС Алексей Аникин.