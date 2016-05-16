Саратов, 16 мая, 2016, 11:48 — ИА Регнум. Старт 158-го бегового сезона был посвящён 80-летию Саратовской области. Основное направление деятельности ипподрома в регионе — тренинг и испытание рысистых лошадей, принадлежащих крупным конным заводам, коневодческим хозяйствам и личным коневладельцам. На сегодняшний день Саратовский ипподром входит в ТОП 10 лучших ипподромов страны, сообщили в региональном Минсельхозе корреспонденту ИА REGNUM.

www.saratov.gov.ru Открытие 158-го бегового сезона на саратовском ипподроме, 14 мая 2016 год

По информации пресс-службы губернатора, за годы работы ипподрома здесь прошли испытания более 16 тыс. рысаков. Лучшие из них с успехом защищали честь области.

В настоящее время в сельхозпредприятиях региона насчитывается около 4000 голов лошадей. В области разводят четыре основные породы — русскую рысистую на долю, которой приходится 39%, орловскую (23%), торийскую (20%), русскую тяжеловозную (13%). Реже разводят арабскую, донскую, буденовскую и чистокровную верховую породы. На их долю приходится около 5% в общей массе. Основное племенное поголовье содержится в двух племзаводах и двух племрепродукторах и составляет 355 голов.

На соревнованиях традиционно, лучшим коневладельцам и наездникам были вручены награды по итогам прошедшего года.