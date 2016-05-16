Казань, 16 мая, 2016, 11:44 — ИА Регнум. В ближайшее время в Казани будет открыт Парк динозавров, об этом 16 мая на своей странице в социальной сети «Вконтакте» сообщил глава Татарии Рустам Минниханов.

Цитата из к/ф «Парк юрского периода-3» Реж. Джо Джонстон. 2001. США Вместе с динозаврами

«Скоро откроем Парк динозавров в Казани», — написал Минниханов.

Президент республики добавил, что дети-сироты и дети с ограниченными возможностями смогут посещать новый парк бесплатно.

Кроме того, персонального приглашения в парк удостоился юный москвич Степан Савельев. В апреле этого года 11-летний школьник стал известен в Рунете после того, как его мама попросила пользователей социальной сети поддержать страничку сына, где он публиковал информацию о своих увлечениях — динозаврах.

«Знаю, кому это точно понравится — Stepan Saveliev, ждем в гости!», — написал в сообщении Рустам Минниханов.

Мальчик поблагодарил главу Татарии за приглашение в ответном комментарии и пообещал приехать. Запись Минниханова о появлении парка динозавров поддержали «лайками» около 500 пользователей соцсети.

Развлекательный парк для детей будет возведен в начале июня этого года на территории «Казань Арены», уточняет издание «Деловой квартал».