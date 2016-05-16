Парк динозавров в Казани откроется в июне
Казань, 16 мая, 2016, 11:44 — ИА Регнум. В ближайшее время в Казани будет открыт Парк динозавров, об этом 16 мая на своей странице в социальной сети «Вконтакте» сообщил глава Татарии Рустам Минниханов.
«Скоро откроем Парк динозавров в Казани», — написал Минниханов.
Президент республики добавил, что дети-сироты и дети с ограниченными возможностями смогут посещать новый парк бесплатно.
Кроме того, персонального приглашения в парк удостоился юный москвич Степан Савельев. В апреле этого года 11-летний школьник стал известен в Рунете после того, как его мама попросила пользователей социальной сети поддержать страничку сына, где он публиковал информацию о своих увлечениях — динозаврах.
«Знаю, кому это точно понравится — Stepan Saveliev, ждем в гости!», — написал в сообщении Рустам Минниханов.
Мальчик поблагодарил главу Татарии за приглашение в ответном комментарии и пообещал приехать. Запись Минниханова о появлении парка динозавров поддержали «лайками» около 500 пользователей соцсети.
Развлекательный парк для детей будет возведен в начале июня этого года на территории «Казань Арены», уточняет издание «Деловой квартал».