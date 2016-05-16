Тихвин, Ленинградская область, 16 мая, 2016, 11:40 — ИА Регнум. Испытания теплосетей и оборудования Киришской ГРЭС оставили 52 тысячи жителей города Кириши в Ленинградской области без горячей воды как минимум на трое суток. Об этом сегодня, 16 мая, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе районной администрации.

pixabay.com Без воды

Горячая вода в Киришах была отключена сегодня в 8:30. Вернуть горячую воду горожанам обещают после завершения гидравлических испытаний теплосетей и оборудования Киришской ГРЭС, которые продлятся до 19 мая. В зоне отключения оказались 52 тысячи человек.

Город начнут поэтапно подключать с 19 мая, сообщили в администрации. Плановые работы ведет муниципальное предприятие «Жилищное хозяйство».

Также в администрации уточнили, что с 19 мая в связи с началом работ по реконструкции теплотрассы ГРЭС — город теплоснабжение города Кириши будет осуществляться по схеме «в тупик» (без циркуляции), поэтому не будут работать полотенцесушители.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Киришской ГРЭС, испытания тепловых сетей города Кириши проходят в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону 2016−2017 годов филиалом ПАО «ОГК-6» Киришская ГРЭС совместно с основными потребителями тепловой энергии (МП «Жилищное хозяйство», КИНЕФ и другими).

«Гидравлические испытания тепловых сетей регулярно проводятся после окончания отопительного сезона. Их основная цель — выявление и замена ослабленных мест из-за коррозии металла трубопроводов. Таким образом, ежегодное отключение горячей воды является необходимой мерой для надежного энергоснабжения потребителей и безаварийного прохождения нового отопительного сезона», — отметили в пресс-службе электростанции.

Киришская ГРЭС — крупнейшая тепловая электростанция ОЭС Северо-Запада, является филиалом ПАО «ОГК-2», обеспечивающим около 6% выработки электроэнергии в стране. Контролирующим акционером компании является ООО «Газпром энергохолдинг».