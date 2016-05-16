Москва, 16 мая, 2016, 11:33 — ИА Регнум. На объекты инфраструктуры Вооруженных сил РФ в Арктике начался завод строительно-монтажных и инертных материалов. Спецстрой России ведет строительство объектов специального назначения на острове Земля Александры, Котельный, Врангеля, Средний, мыс Шмидта, н.п. Рогачево и пос. Тикси, сообщили в Спецстрое.

mil.ru Российские солдаты в Арктике

В мае на объекты строительства будет доставлено более 10 тысяч тонн строительных грузов. Основной объем перевозок придется на июнь-октябрь — будет доставлено более 190 тысяч тонн.

Для возведения объектов в Арктической зоне используется сложная логистическая схема — абсолютно всё приходится завозить с материка. Это возможно сделать только во время летней навигации — всего за 4−5 месяцев. Доставка грузов вплоть до июня будет вестись с ледокольным сопровождением

Отметим, всего для нужд строительства объектов Минобороны РФ в Арктику в 2014—2015 годы было доставлено более 180 тысяч тонн грузов.

Читайте также: В России началась доставка военных грузов в Арктику по морю

Как сообщало ИА REGNUM, в Арктике возводится административно-жилой комплекс «Арктический трилистник» — это пятиэтажный трилистник, раскрашенный в цвета российского триколора, между лучами которого расположены три эллипсоида — административный блок, блок общественного питания, а также культурно-досуговый центр, совмещенный с блоком медицинского обслуживания.

Читайте также: Шойгу проинспектировал ход строительства «Арктического трилистника»