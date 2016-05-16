Саратов, 16 мая, 2016, 11:28 — ИА Регнум. Деятельность руководства Саратовской области по исполнению социальных обязательств перед населением региона, госпрограммы по переселению из ветхого и аварийного жилья, строительству дорог, снижению высокого уровня госдолга, достигшего 50,4 млрд рублей, потерпела фиаско. Вопросом оздоровления экономики региона занималась рабочая группа специалистов Минфина и Минстроя РФ, налоговой службы, научно-исследовательского финансового института, которые непосредственно на месте ознакомились с положением дел. По итогам их работы подготовлен план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета Саратовской области и сокращению госдолга, а также рассмотрена возможность предоставления дополнительной финансовой помощи для решения проблемных вопросов исполнения бюджета региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Саратов

Читайте также: Саратовский губернатор признался, что этот пост его нисколько не угнетает

Сигналы SOS в федеральный центр саратовский губернатор Валерий Радаев посылает регулярно с начала своего правления. Два года назад — в мае 2014-го на пресс-конференции депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова рассказала, что к ней обратился Валерий Радаев с просьбой о содействии в вопросе федерального софинансирования региона. В частности, он просил помочь в привлечении 4,5 млрд рублей для погашения банковских займов области и 1,5 млрд рублей для переселения граждан из аварийного жилья. По словам депутата, она «сделала запросы в компетентные федеральные структуры, способные помочь в решении этого вопроса». В ответе министра финансов РФ Антона Силуанова, в частности говорится, что все бюджетные обязательства должны приниматься с учетом достаточности собственного бюджета». «Правительство РФ отказало нашей области в выделении финансового трансферта. Вобщем, деньги нам не дадут», — констатировала депутат.

Читайте также: Оптимизация по-саратовски: на что увеличат и уменьшат расходы в 2016 году

Напомним, что на тот момент, регион уже был на грани банкротства, госдолг Саратовской области по данным Минфина РФ на 1 апреля 2014 года достиг 45,5 млрд рублей, что составляло 90% к объему доходов областного бюджета.

Читайте также: Госдолг Саратовской области вырос до 50,4 млрд рублей

По информации аппарата полпреда президента РФ в ПФО Михаила Бабича, 13 мая 2016 года в Москве состоялось совещание по решению проблемных вопросов исполнения бюджета Саратовской области. Его провели Министр финансов России Антон Силуанов и полпред Бабич. Этому совещанию предшествовала большая работа выездной комиссии в регионе, которая на месте изучала финансовое положение дел. Пресс-служба губернатора Радаева сообщила, что глава области по итогам рабочей встречи отметил конструктивность обсуждения межбюджетных отношений и выработанных предложений.

Конкретные ходы для выхода Саратовской области из тяжелого экономического положения не указываются, как и не конкретизируется, каким образом будет решен вопрос о предоставлении Саратовской области дополнительной финансовой помощи. В связи с этим наблюдатели обращают внимание на то, что в связи с грядущими выборами в Госдуму и Саратовскую городскую думу, электорат имеет право знать, какие шаги саратовские власти намерены предпринять для исполнения социальных обязательств перед населением.

Читайте также: Саратовская область: 11,7 млрд федеральных рублей на 18 госпрограмм региона

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 апреля 2016 года в ходе доклада губернатора Валерия Радаева об итогах работы облправительства за прошлый год по поводу финансового положения региона прозвучало: за последние 10 лет перечисления Саратовской области в федеральный бюджет утроились, в 2015-м собрано 147,5 млрд рублей, из которых более 40% было передано в федеральный бюджет. Недобор по налогу на прибыль составил 5 млрд рублей.

По словам главы области, в 2015-ом была продолжена системная работа по оптимизации долгового портфеля — взаимодействие с центром позволило сэкономить 2 млрд рублей и снизить до 52% долю банковских кредитов. «На 1 января 2016 года госдолг составил 50,4 млрд рублей. По итогам 2015 года по темпу роста объема государственного долга положение региона в рейтинге улучшилось: в ПФО мы переместились с третьего на пятое место, а в России — с 21-го на 36-е», — подчеркнул Радаев.

Читайте также: Бюджеты граждан находятся практически на пределе: саратовский губернатор