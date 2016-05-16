Воронеж, 16 мая, 2016, 11:26 — ИА Регнум. Генеральный директор одной из воронежских компаний стал фигурантом уголовного дела — по данным следствия, он не заплатил государству около 16 млн рублей, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 16 мая старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области Елена Мануковская.

Купец, считающий деньги (фрагмент). Борис Кустодиев. 1918

Дело в отношении предпринимателя возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов с организации, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 200 до 500 тыс. рублей, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до шести лет.

По версии следствия, гендиректор ООО, занимающегося перевозкой крупногабаритных грузов, создал фиктивную цепочку договорных обязательств с несколькими фирмами «однодневками». В соответствии с договорами, эти фирмы должны были предоставить для ООО грузовые автомобили, но по факту подозреваемым использовались грузовики, принадлежащие его компании. В результате предприниматель не перечислил в бюджет налог на добавленную стоимость за период с первого квартала 2013 года по второй квартал 2015 года в размере более 16 миллионов рублей.

Следственные органы уже провели обыски в компании и по месту жительства руководителей, изъяты электронные носители и документы, подтверждающие факт уклонения от уплаты налогов. Наложен иск на транспортные средства: грузовые и легковые автомобили в количестве 33 штук, десять объектов недвижимости, также изъятые денежные средства в размере около девяти миллионов рублей.

«В настоящее время следователями принимаются меры по погашению образованной задолженности по налогам, выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — рассказал заместитель руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления Максим Гуров.