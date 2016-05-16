Брянск, 16 мая, 2016, 11:25 — ИА Регнум. Почти 130 домов, которые были расселены по программе переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, должны быть снесены в Брянске к осени 2017 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Бараки

За пять лет в городе были расселены 227 бараков, из них снесены были только 98 домов. Как сообщил глава городской администрации Брянска Александр Макаров, такая ситуация сложилась из-за того, что в бюджет Брянска не закладывались необходимые средства на снос. Сейчас эта проблема будет решаться за счет денег из резервного фонда.

«Это серьезная проблема муниципалитета, решать ее мы будем в правовом поле. По правилам, выставляя на продажу земельный участок, муниципалитет должен освободить его от людей, зарегистрированных там, от сетей и от строений. Таковы условия», — цитирует пресс-служба главу горадминистрации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что прокуратура обратилась в суд с иском к администрации о сносе 17 бараков в Бежицком районе города. Ветхие дома находятся на пересечении улиц Баумана, Ново-Советской и Почтовой. На месте полуразрушенных бараков сейчас образовались свалки. Кроме того, они могут быть опасны для здоровья людей, сообщили в прокуратуре.

На проблему также обращали внимание и проверяющие из Фонда содействия реформированию ЖКХ. Летом 2015 года фонд выявил низкую эффективность работы по сносу расселенных домов. Тогда администрация Брянска также объяснила это недостаточным финансированием.