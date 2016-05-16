Кабул, 16 мая, 2016, 11:28 — ИА Регнум. Высшее руководство террористической организации «Аль-Каида» направило в Сирию более десятка наиболее опытных своих боевиков, чтобы закрепить свои позиции в стране, сообщает The New York Times со ссылкой на официальные источники в рядах разведывательных и антитеррористических структур США и ЕС.

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». Реж. Леонид Гайдай. 1968. СССР Конкуренты выясняют отношения

Целью боевиков, направленных в Сирию, является запуск процесса учреждения альтернативного штаба в стране, а также проведение подготовительных работ по созданию эмирата с помощью филиала «Аль-Каиды» в Сирии — террористической группировки «Фронт ан-Нусра».

Благодаря присутствию «Аль-Каиды» в Сирии у организации появляется не только возможность проводить теракты на европейском континенте, террористы также смогут вербовать и пользоваться логистической поддержкой боевиков Ирака, Турции, Иордании и Ливана.

Западные аналитики отмечают, что такое развитие событий сможет пойти на пользу глобальному имиджу экстремистской организации. Так, «Аль-Каида» сможет показать себя в качестве расчетливой, методической и постепенной организации, которая, в отличие от террористической группировки «Исламское государство», выбрала стратегию, которая соответствует чаяниям мусульман-суннитов.