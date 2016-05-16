Москва, 16 мая, 2016, 11:32 — ИА Регнум. В 2016 году на МКАД установят дополнительное освещение. Как заявили в пресс-службе департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы, 962 новых фонаря с энергоэффективными светодиодными светильниками появятся на 60 участках кольцевой дороги.

МКАД

В пресс-службе добавили, что всего на МКАД установлено порядка 6 тыс. опор наружного освещения с 15,3 тыс. светильников. «В настоящее время для улучшения видимости участников дорожного движения установлены требования с применением современных энергоэффективных светодиодных светильников со световой температурой 2700−2800 кельвинов и индексом цветопередачи не менее 80», — пояснили в ведомстве.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на опасных участках МКАД будет улучшено освещение для безопасности дорожного движения. Так, планируется привести в порядок около 200 въездов-выездов на кольцевой дороге.

Ранее, заместитель руководителя департамента топливно-энергетического хозяйства Михаил Балабанов заявил, что за три года число фонарей в Москве выросло на 140 тысяч. В столице проводится работа по приданию фонарям «исторический» облик на основе архивных документов и сохранившихся старых фотографий центральных улиц города. Он добавил, что москвичей призывают сообщать о всех случаях порчи фонарей в правоохранительные органы.

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