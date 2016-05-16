Москва, 16 мая, 2016, 11:16 — ИА Регнум. Сбербанк России принял решение о снижении с 16 мая процентных ставок по потребительским кредитам. Об этом, как передают «Вести.Финанс», заявила глава департамента розничных нетранзакционных продуктов Сбербанка Наталья Алымова.

ИА REGNUM Сбербанк России

«Сейчас удачный момент, чтобы снизить ставки по потребительским кредитам, — отметила Алымова. — Снижение составило 1,1−4,1%».

Глава департамента розничных нетранзакционных продуктов Сбербанка уточнила, что диапазон ставок по кредитам под поручительство составит от 14,9% до 22,9%, по кредитам без обеспечения — от 15,9% до 23,9%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 25 апреля Сбербанк снизил для физических лиц ставки по рублевым и валютным вкладам. В финансовом учреждении пояснили, что снижение ставок по вкладам физических лиц связано с общим трендом на понижение на рынке.

«Снижение ставок по вкладам базовой линейки составило в рублях — до 0,9 процентного пункта (п.п.), в валюте — до 0,5 п.п.», — отметили в кредитной организации.