Сбербанк с 16 мая снижает ставки по потребкредитам
Москва, 16 мая, 2016, 11:16 — ИА Регнум. Сбербанк России принял решение о снижении с 16 мая процентных ставок по потребительским кредитам. Об этом, как передают «Вести.Финанс», заявила глава департамента розничных нетранзакционных продуктов Сбербанка Наталья Алымова.
«Сейчас удачный момент, чтобы снизить ставки по потребительским кредитам, — отметила Алымова. — Снижение составило 1,1−4,1%».
Глава департамента розничных нетранзакционных продуктов Сбербанка уточнила, что диапазон ставок по кредитам под поручительство составит от 14,9% до 22,9%, по кредитам без обеспечения — от 15,9% до 23,9%.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 25 апреля Сбербанк снизил для физических лиц ставки по рублевым и валютным вкладам. В финансовом учреждении пояснили, что снижение ставок по вкладам физических лиц связано с общим трендом на понижение на рынке.
«Снижение ставок по вкладам базовой линейки составило в рублях — до 0,9 процентного пункта (п.п.), в валюте — до 0,5 п.п.», — отметили в кредитной организации.