Кемерово, 16 мая, 2016, 11:15 — ИА Регнум. Новокузнецкие таксисты придумали способ наказания для парня, который восемь часов ездил на такси в поисках «закладок», а затем сбежал и не заплатил. На видеоролике, опубликованном в интернете, видно как таксисты заставили его умыться зелёнкой.

ИА REGNUM Такси

Как подчеркнули авторы съёмки, они не применяли физическую силу к молодому человеку, и всё, что он сделал, было добровольно. Новокузнечанин сам говорит, что он намерен умыться зелёнкой, так как «кинул на деньги таксистов».

Напомним, это не первый случай в Кузбассе. Аналогичным образом в начале года в Кемерово таксисты наказали пассажиров, отказавшихся платить за проезд.