Великий Новгород, 16 мая, 2016, 11:12 — ИА Регнум. В Новгородской области за 26 лет эпидемии от СПИДа умерли 583 человека. Как сообщили ИА REGNUM в новгородском центре по борьбе со СПИДом «Хелпер», всего в регионе за весь период наблюдения за эпидемией ВИЧ-инфекции среди жителей области зарегистрировано 2895 ВИЧ-инфицированных.

ru.torange.biz СПИД

В прошлом году среди жителей Новгородской области было выявлен 340 новых случаев ВИЧ, умерли от ВИЧ/СПИДа 94 человека. За четыре месяца 2016 года выявлено уже 80 новых случаев ВИЧ-инфицированных, умерли 40 ВИЧ-инфицированных.

Новгородская область по абсолютному количеству выявленных ВИЧ-инфицированных человек занимает 6-е место в Северо-Западном федеральном округе. Показатель поражённости ВИЧ-инфекцией населения области в 2015 году составил 373,7 на 100 тысяч населения (показатель по РФ — 541,8, по СЗФО — 649,8 на 100 тысяч населения).

Напомним, во всём мире с 1983 года ежегодно в третье воскресенье мая проводится День памяти людей, умерших от СПИДа. Согласно статистке Всемирной ассоциации здравоохранения, на планете живёт более 42 млн человек, инфицированных вирусом имуннодефицита человека (ВИЧ), и каждый день эта цифра увеличивается еще на 14−15 тысяч. За последние 25 лет от СПИДа умерло около 28 млн человек.