Грозный, 16 мая, 2016, 11:12 — ИА Регнум. Жители селения Кенхи живут так же, как и остальные граждане Чечни — никто их прав не нарушает, а Рамазан Джалалдинов со своей жалобой Владимиру Путину на республиканские власти и сообщением о якобы поджоге дома «пытается открыть себе двери в Европу». Такое мнение высказал исполняющий обязанности главы Чечни Рамазан Кадыров, комментируя ситуацию вокруг жителя села Кенхи.

ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«В этом ему помогают провокаторы со стажем. Прошу их успокоиться. Жители Кенхи являются составной частью моего народа. Я стою на страже защиты их прав и никому не позволю нарушать», — написал чеченский лидер на своей странице в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, Кадыров на своей странице в соцсети заявил, что информация о поджоге дома Джалалдинова — это ложь, сам он два раза был осужден за пособничество участникам НВФ и посягательство на жизнь сотрудников полиции, а по факту клеветы на должностных лиц села Кенхи в отношении Джалалдинова расследуется уголовное дело.

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По словам Рамзана Кадырова, ни о какой дискриминации аварцев, проживающих в селении Кенхи, не может идти речи хотя бы потому, что «в этом селе, кроме трёх чеченок нет ни одного человека со стороны». Кроме того, как отметил руководитель республики, «непонятно, о каком притеснении идет речь, если на 959 человек населения в селе три школы, врачебная амбулатория, администрация, станция по борьбе с болезнями животных».

«Кадий района, председатели межрайонного суда и совета старейшин, заместитель главы района, глава Кенхи, директора школ, учителя являются жителями данного села. 232 человека имеют работу в бюджетной сфере, 762 человека получают зарплату, пенсии или пособия», — написал Кадыров, отметив, что военных действий в этом селе не было, «есть ветхие дома, как и в любом регионе», поэтому и слова Джалалдинова о том, что якобы не восстанавливаются дома, разрушенные в результате военных действий и паводков, тоже являются неправдой.

Напомним, житель Шаройского района Рамазан Джалалдинов выложил в «YouTube» видео с обращением президенту РФ Владимиру Путину, в котором жалуется на дискриминацию аварцев, проживающих в селении Кенхи. Как отмечает в жалобе Джалалдинов, жители селения, основную долю которых составляют аварцы, якобы находятся в бедственном положении, местные власти бездействуют, процветает коррупция.

13 мая в СМИ появилось сообщение о том, что в селе Кенхи сгорел дом жалобщика. В своем заявлении для прессы Джалалдинов назвал пожар поджогом.

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