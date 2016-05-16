Волгоград, 16 мая, 2016, 11:05 — ИА Регнум. В Волгоградской области за первые три месяца текущего года были уволены или ушли с должностей по собственному желанию свыше 31,9 тыс. человек. Из них под сокращение штата попали более 1,5 тыс. человек. Такие данные публикует Волгоградстат.

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Большая часть — 23 473 человека — написали заявления по собственному желанию. Еще 2182 человека приняли решение об уходе с работы по соглашению сторон.

Почти 43 тысяч человек трудились неполный рабочий день. Значительная часть таких сотрудников пришлась на обрабатывающие производства (почти 16 тысяч человек) и сферу строительства (15 тысяч человек). 31 750 сотрудникам предприятий Волгоградской области были предоставлены отпуска без сохранения заработной платы по письменному заявлению работника.

В следующем квартале работодателями запланировано высвобождение 2562 работников организаций и предприятий. Как сообщили ИА REGNUM в службе занятости Волгограда, ждет сокращение штата и работников МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство». Точное количество сотрудников, подлежащих увольнению, не уточняется, известно, что среди них будут водители, инженеры, кладовщики, мастера, механики, операторы котельных, слесари. Сокращения пройдут 11 июля.

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Добавим, что на начало апреля в банке данных вакансий содержалось 17 879 вакансий о работе. Наиболее востребованными являлись вакансии в строительной отрасли, сельскохозяйственном производстве и сфере управления. В первом квартале в службу занятости населения в целях поиска работы обратились 4443 человек, официально безработными были признаны 2350 человек. На начало апреля на учете в центре занятости состояли 6430 граждан, ищущих работу, из них более 5,4 тыс. безработных. Уровень регистрируемой безработицы на конец первого квартала составил 1,02%.