Киев, 16 мая, 2016, 11:08 — ИА Регнум. Импорт природного газа из Польши приостановлен Украиной на два месяца из-за ремонта на реверсном газопроводе, сообщил пресс-секретарь оператора газотранспортной системы «Укртрансгаз» Максим Белявский в своём Facebook.

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«Сегодня начинаем плановые ремонтные работы на газопроводе, по которому из Польши в Украину импортируется природный газ», — сообщил Белявский.

Пресс-секретарь отметил, что в течение двух месяцев на МГ «Комарно-Дроздовичи» будут проходить огневые работы. Ремонт газопроводов не повредит транзиту газа в Евросоюз, но реверсные поставки проводить не позволит.

«На время проведения данных работ, природный газ для отечественных потребностей будет импортироваться (согласно поданных заявок трейдерами) по словацком и венгерском коридорах», — уточнил Белявский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о прекращении реверсных поставок Польшей газа на Украину стало известно 25 апреля. Ремонтные работы должны обеспечить стабильность работы газотранспортной системы в период будущего отопительного сезона.