Калуга, 16 мая, 2016, 11:02 — ИА Регнум. В Калужской области завершились дебаты участников предварительного голосования «Единой России» для последующего выдвижения от политической партии кандидатов в депутаты Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по выборам депутатов Государственной думы РФ, сообщает 16 мая корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы Калужского регионального отделения партии «Единая Россия» «Единороссы» пригласили 22 мая 2016 года калужских избирателей принять участие в предварительном голосовании

По словам председателя Калужского регионального организационного комитета, секретаря Калужского регионального отделения партии «Единая Россия» Виктора Бабурина, в период со 2 апреля по 15 мая в области на различных площадках состоялись дебаты участников предварительного голосования партии «Единая Россия». Всего в регионе было проведено 13 дискуссионных площадок, в которых приняли участие все 25 участников предварительного голосования.

Дебат-площадки в Калужском регионе были организованы в Калуге — 6 площадок, по одной в Обнинске, в Малоярославецком, Дзержинском (поселок Товарково), Козельском, Кировском, Людиновском, Сухиничском районах. Участники предварительного голосования дискутировали по наиболее волнующим население вопросам: ЖКХ, борьба с коррупцией, поддержка сельского хозяйства, импортозамещение, развитие ТОСовского движения, обсуждались вопросы образования, здравоохранения и социальной политики, патриотическое воспитание молодежи.

«Одним из важных требований дальнейшего участия в процедуре предварительного голосования является участие кандидата не менее чем в двух дебатах. Все требования выполнены, поэтому предлагаю считать, что все участники, подавшие документы для участия в предварительном голосовании, могут быть оставлены в списках для тайного голосования», — заявил Виктор Бабурин.