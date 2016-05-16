В Калужской области завершились дебаты участников праймериз единороссов
Калуга, 16 мая, 2016, 11:02 — ИА Регнум. В Калужской области завершились дебаты участников предварительного голосования «Единой России» для последующего выдвижения от политической партии кандидатов в депутаты Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по выборам депутатов Государственной думы РФ, сообщает 16 мая корреспондент ИА REGNUM.
По словам председателя Калужского регионального организационного комитета, секретаря Калужского регионального отделения партии «Единая Россия» Виктора Бабурина, в период со 2 апреля по 15 мая в области на различных площадках состоялись дебаты участников предварительного голосования партии «Единая Россия». Всего в регионе было проведено 13 дискуссионных площадок, в которых приняли участие все 25 участников предварительного голосования.
Дебат-площадки в Калужском регионе были организованы в Калуге — 6 площадок, по одной в Обнинске, в Малоярославецком, Дзержинском (поселок Товарково), Козельском, Кировском, Людиновском, Сухиничском районах. Участники предварительного голосования дискутировали по наиболее волнующим население вопросам: ЖКХ, борьба с коррупцией, поддержка сельского хозяйства, импортозамещение, развитие ТОСовского движения, обсуждались вопросы образования, здравоохранения и социальной политики, патриотическое воспитание молодежи.
«Одним из важных требований дальнейшего участия в процедуре предварительного голосования является участие кандидата не менее чем в двух дебатах. Все требования выполнены, поэтому предлагаю считать, что все участники, подавшие документы для участия в предварительном голосовании, могут быть оставлены в списках для тайного голосования», — заявил Виктор Бабурин.