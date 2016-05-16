Москва, 16 мая, 2016, 10:58 — ИА Регнум. Законопроект о возможности получения сертификата на материнский капитал в электронном виде внесло в Госдуму правительство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая. Предусматривается возможность получения гражданами сертификата на материнский (семейный) капитал в форме электронного документа.

Цитата из к/ф «Матрица». Реж. братья Вачовски. 1999. США — Австралия Тотальная информатизация

В правительстве отмечают, что доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году должна составить не менее 70%. Также там напомнили об указаниях президента РФ о формировании нормативной базы, обеспечивающей возможность взаимодействия Пенсионного фонда Российской Федерации с многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде без дублирования документов на бумажных носителях.